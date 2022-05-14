США обвинили Россию из-за фейков в ООН о "биолабораториях в Украине"

США обвинили Россию в том, что она использовала Совбез ООН для распространения дезинформации и теорий заговоров. Речь идет о фейках относительно так называемых "биолабораторий" в Украине.

Россия сама делает то, в чем обвиняет других – США

Такими действиями Москва хотела отвлечь внимание от военных действий. Об этом 13 мая заявил заместитель постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Ричард Миллс.

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Политик предупредил Совбез, что Москва обвиняет других в тех нарушениях, которые сама совершила или хочет совершить. Поэтому за Россией следует внимательно следить "на предмет возможности химической или биологической атаки".

Миллс сравнил заявления постоянного представителя России при ООН Василия Небензи с "плохим шпионским романом". Представитель США вспомнил, что Небензя говорил об отравленных банкнотах и тайном лечении пациентов психбольниц.

Заместитель главы ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам подчеркнул, что не располагает информацией о какой-либо программе биологического оружия в Украине, или же наличии "биолаборатории".

Как Небензя распространяет пропаганду в ООН

Очередной цирк постпред России устроил на заседании Совбеза, когда пришел с учебником истории Украины за 8 класс. Он уже традиционно вырвал отрывок предложения, не дочитал до конца и обвинил украинцев в "нацизме". Постоянный представитель Украины Сергей Кислица как всегда удачно потролил россиянина за его несуразность.

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Перед этим Небензя нагло манипулировал отрывком интервью: "Бывало так, что русские солдаты передавали сухпайки в подвал, а затем бросали туда гранату". Той части, где говорится о гранате, постпред не прочел. Вместо него это сделал Кислица.

Что известно о фейках по "биологическому оружию"

Еще с первых дней войны рупоры Кремля оправдывали так называемую "спецоперацию" тем, что в Украине есть воображаемые "биолаборатории". Мол, наше государство угрожало России этим оружием. Впоследствии эта история притихла. Однако уже в начале мая оккупанты снова о ней вспомнили. На этот раз к "биологическому оружию" приплели еще американцев, которые якобы занимаются его разработкой.

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