В США на официальном уровне признали День Независимости Украины – Голос Америки

Миннесота, Филадельфия и Сан-Франциско на официальном уровне признали День Независимости Украины. В штатах отметили вклад украинской диаспоры в развитие независимости нашего государства и развитие благосостояния США.

Годовщину восстановления независимости Украины и День флага отметили во всем мире. В знак солидарности с Украиной сине-желтыми цветами запестрели известные здания и памятники на разных континентах.

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"Газпром" сможет использовать только половину "Северного потока-2"

Высший окружной суд Дюссельдорфа обязал применить требования газовой директивы Европейского Союза к оператору "Северного потока-2". По ним "Газпром" сможет использовать лишь 50% мощностей трубопровода.

Применение директивы означает, что "Северный поток-2" сможет действовать лишь на половину своей мощности. Ограничения могут снять, если "Газпром" уменьшит свою собственность в трубопроводе до 50% или меньше.

В Вашингтоне готовятся к визиту Зеленского

В соответствии с требованиями ЕС и решением суда поставщиком и оператором газа не может быть одна компания, а половина мощности трубы должна быть предоставлена другим энергокомпаниям.

В США готовятся к визиту Президента Украины Владимира Зеленского. Его двухдневное пребывание в столице предусматривает, помимо встречи в Белом доме с президентом Байденом, переговоры с Международным валютным и ряда других правительственных институтов.

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По сообщению посла Украины в США, стороны будут пытаться перейти от деклараций к более тесным рабочим отношениям на самом высоком уровне.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 25 августа: смотрите видео