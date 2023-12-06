"Нас все бросили?": что на самом деле с помощью от США

Что с помощью от США? Нас все бросили? Мы все умрем? Вот такое вот настроение вокруг. То ли зимняя депрессия, то ли очень эффективно начала работать российская пропаганда, ну или все вместе на фоне усталости.

На самом деле никто никого не бросал.

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Ситуация с помощью США на простых примерах

Вас зовут играть в футбол. А вы говорите, что выйдете, когда сделаете домашнее задание. А домашнее задание вы никак не можете сделать, потому что вам нужна помощь старшего брата. Тот говорит, что сделает это, если вы уберете в его комнате. Вы задерживаетесь.

Значит ли это, что вы не выйдете на футбол? Значит ли это, что вы не любите играть в футбол с ребятами? Нет. Это значит, что вы хотите, но задерживаетесь. Вы просто будете позже.

То же сейчас и с помощью Украине. Насчет самой помощи вопросов нет вообще. Но есть привязка голосования за помощь Украине и Израилю с вопросом обустройства границы с Мексикой. Вот на этом вопросе, глубоко внутриамериканском, и есть основной завтык. Не могут пока договориться республиканцы и демократы. Республиканцы вообще бы всех расстреляли там на границе, а демократы за любовь, мир и вообще не хотят признавать, что провтыкали и допустили этот кризис.

И торговля уезжает. Никаким образом мы на нее повлиять не можем. Хоть десять групп депутатов посылай. Мы слышим много заявлений, что Украина на грани и скоро закончится оружие. Эти заявления направлены как раз на демократов и республиканцев, чтобы они там скорее решали. Однако сделать вы ничего не можете.

Это как попасть в гости в тот момент, когда муж упорно и страстно спорит с женой. И вам даже позволения сходить в туалет страшно спросить. Хочется, но страшно. Вы понимаете, что влезать в этот спор вам нельзя. Они потом договорятся и страстно примирятся, а вот вы, если станете на чью-либо сторону, станете врагом государства.

Срочной потребности в деньгах нет, оружие – другое дело

Значит ли это, что США готовы бросить Украину? Конечно, нет. Значит ли это, что есть какой-то страшный тайный план принуждения Украины к миру путем оттягивания помощи? Конечно, это бред, потому что есть объективные причины этой затяжки. Подумать, что ключевой для американского общества спор вокруг границы с Мексикой организован специально, чтобы повлиять на украинские власти, может только очень помешанный сторонник теории заговоров.

Интересно Для создания собственного "Шахеда" Украине не хватает мелочей

Мы в моменте эмоциональной пропасти. Совпало несколько факторов, оказывающих очень краткосрочное действие. Просто тайминг такой. Посыпать голову пеплом сейчас, когда в процессе несколько ключевых для Украины решений, просто неуместно.

Пройдет неделя или месяц, и как ЕС, так и США решат свои технические проблемы и проголосуют за помощь Украине. Будет очень досадно, если кто-то, поддавшись отчаянию, не дождется и повесится с горя.

И так, насущных потребностей получить финансирование прямо сейчас в Украины нет. Деньги есть и в ближайшие месяцы их хватит. Конечно, касаемо вооружения история другая. Но повлиять на Конгресс мы все равно не можем. Поэтому просто сидим и ждем, когда демократы и республиканцы устанут чесаться друг с другом. Надеемся, что они это сделают еще до праздников.