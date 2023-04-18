США определились со своим самым опасным врагом

1. Россия является органическим продолжением государства СССР. Назовем этот непрерывный исторический субъект "СССРФ". Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Недофюрер не смог избежать искушения

Все преобразования, которые произошли в СССР за последние десятилетия, не были результатом антикоммунистической революции или массового демократического движения. Напротив, были реализованы все золотые мечты правящей партийно-гэбистской номенклатуры, которая и задумала перестройку в середине 80-х годов. Чтобы посадить в новогоднюю ночь 2000 года на престол "спасителя", властям пришлось совершить такое ужасное преступление, что ошеломленные оппоненты просто не решились назвать его вслух и подчинились.

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После "учений" в Рязани всем, кроме желавших себя обмануть, стало очевидно, что серия взрывов домов в России была организована властями, чтобы обвинить чеченцев, развязать войну и победно замочить в патриотических туалетах и Чечню, и Россию.

Спустя 20 лет возмужавшие Путин и Патрушев замахнулись на более масштабный перформанс – эпохальную победу над Западом в четвертой мировой войне как реванш за поражение СССР в третьей (холодной). Десятилетиями культивируемое историческое "победобесие" плавно переросло в "победобесие" live.

Счета "доброго Гитлера" к Западу гораздо более масштабны и болезненны, чем просто потеря каких-то зон доминирования. Правители Кремля веками воспринимали Запад как экзистенциальный вызов самим фактом существования как возможной исторической альтернативы. Очарованные технологическими плодами Запада и жадно желающие ими овладеть (внедрить) ордынские ханы – "модернизаторы" всегда с животным страхом отвергали корни западной цивилизации и ее воздух – ненавистный им воздух Великой Хартии Вольностей (1215), а не уважаемой ими Великой Ясы (1206).

2) Путин и Патрушев были убеждены сами и убедили всю правящую верхушку, что у них появилась уникальная возможность одним броском костей переиграть мировую историю и взять реванш за поражение СССР.

"Пиндосы отступят перед ядерным шантажом и сдадут Прибалтику", – считали кремлевские мудрецы. "Как Чемберлен сдал Чехословакию, как Обама сдал Сирию, отказавшись от своих красных линий, когда ему даже никто ничем не угрожал". "Собирайте манатки и убирайтесь прочь", – потребовал у 30 стран НАТО толстомордый замминистра. "Если откажетесь, вас постигнут катастрофы, невиданные в вашей тысячелетней истории", – уточнил будущий "властитель мира".

Шанс унизить и растоптать Запад одним столкновением свобод, показав его растерянность, нерешительность и беспомощность, при всем его колоссальном экономическом и военном превосходстве, был настолько привлекателен и обещал такие умопомрачительные геополитические дивиденды, что недофюрер недоимперии не мог избежать искушений. Он прямо шел на встречу Аустерлицу, который обернулся конвенционным Ватерлоо.

Судьба мира разрешалась в битве за Гостомель в феврале 2022 года. Если бы Киев упал и в ореоле своей "победы" Путин, угрожающе размахивающий ядерной елдой, появился на границах Балтии и Польши, то Запад образца февраля 2022 мог бы вздрогнуть, а безумный план двух П – восторжествовать.

Появление другого актера на мировой арене

За прошлый год многое изменилось. Украина своим героическим сопротивлением агрессору совершила подвиг Геракла, втянув буквально за шиворот гедонистский Запад обратно в мировую историю. США наконец достойно ответили на ядерный шантаж. Они очень ясно объяснили Путину, что с ним произойдет, если он потянется к ядерному оружию. В конвенционном превосходстве Запада Путин и сам никогда не сомневался. Он начисто проиграл объявленную Западу четвертую мировую войну и мечтает сейчас о прекращении огня, которое он мог бы продать глубинному пиплу как фейковую "почетную ничью". Но сама мировая война не закончилась. Из-за спины неудачливого гопника из питерской подворотни появился другой актор.

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3) На протяжении почти всей своей истории, и безусловно сегодня СССРФ был и является фашистским государством. Те, для кого сама история СССРФ не является самодостаточным определением фашизма, могут обратиться, например, к эссе Умберто Эко "Вечный фашизм". Или прочесть в "Третий путь.... к рабству" хронику преступлений, совершаемых в наши дни русскими в России, Украине, Сирии.

Ближайшими к СССРФ образцами фашистского государства в новейшей истории является Третий Рейх и КНР. Наибольшей опасностью для человечества в XX веке являлась возможность военно-политического союза Третьего рейха и СССРФ. Достаточно вспомнить, сколько стран эта сладкая парочка дружно унесла с политической карты мира в 1939 – 1941 годах. Вероятность восстановления в той или иной форме такого союза оставалась реальной не менее чем до осени 1943 года.

В XXI веке угрозой для Запада и для всего мира становится союз двух фашистских диктатур, складывающийся на наших глазах на базе полного подчинения СССРФ Китаю. Он кажется более стойким, чем альянс СССРФ и Третьего рейха.

Потенциалы Сталина и Гитлера были сопоставимы, каждый хотел быть единственным "паханом". Двум медведям было тесно в одной фашистской берлоге. В случае уже проигравшего войну Путина и еще ее не проигравшего Си Цзиньпина нет никаких двух медведей. Есть кролик с ресурсами, представляющими для "союзника" определенный интерес (нефть, газ, лес, вода, ядерный арсенал, самки детородного возраста) и есть удав.

Как Си Цзиньпин стал жертвой собственных триумфов

4. Совершив, по сути, государственный переворот и провозгласив себя китайским императором, товарищ Си без всякой паузы приступил к формированию мировой Империи Зла. Она призвана реализовать ту же историческую миссию, на которой сломались два варварских дилетанта Пу и Па – унижение и уничтожение ненавистного Запада.

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Карта явно идет ему в руки, и он азартно призывает своих генералов не бояться войны с США. Еще бы – за неполный прошлый месяц три выдающихся внешнеполитических успеха! Объединение под эгидой Китая ведущих спонсоров шиитского и суннитского терроризма – Ирана и Саудовской Аравии – на антиамериканской и антиизраильской платформе. Публичное вручение в Кремле присягнувшему ему Пу ярлыка на правление до 2030 года на условиях полного подчинения того интересам империи. И, наконец, последняя, но не менее важная – виртуозная вербовка президента Франции Эммануэля Макрона, гарантировавшего Си экономический и технологический тыл в случае американской тотальной блокады.

5) Си, однако, стал жертвой ряда своих поразительных триумфов. Их синергетический эффект взорвал американский политикум. Прекратились бесплодные дискуссии на тему, кто самый опасный враг Америки – Си или Путин? Конечно, Си! Но именно поэтому его вассал Путин должен быть немедленно нейтрализован. Соответственно – должны ли поставки западного оружия обеспечить "мягкую" победу Украины или беспощадную? Конечно, беспощадную.

Потому что "мягкая" победа в воображении известных идеологов "Не-поражения Украины" означала бы замораживание конфликта на какой-либо линии столкновения сторон. А в ходе полномасштабной войны США и Китая, которая будет, прежде всего, огромной морской битвой, КНР будет искать более вместительный способ использовать свой неограниченный ресурс человеческого мяса. 5 – 6 миллионов китайских добровольцев могут разморозить вялый конфликт и создать серьезное напряжение на европейском фланге обороны Запада. Не говоря уже о судьбах российского ядерного арсенала.

В целом в Вашингтоне складывается широкий двухпартийный консенсус: как можно быстрее рубить российскую голову китайского дракона. Тем более что ВСУ с огромным энтузиазмом выполнят еще одну историческую миссию, которую на них возложило провидение.

Похожая судьба ждет иранскую голову китайского чудовища. Но ею займется уже другая доблестная армия. Есть некоторые основания полагать, что показательная двойная декапитация заставит оставшегося дракона схватиться за себя самого и одуматься.

В чем США и Украина могут не согласиться

6) Что касается постпутинской России, то по отношению к ней цель США, вовлеченных в войну (гибридную или горячую) с Китаем, формируется предельно просто: после того, как Украина выиграет войну, мы должны стремиться расколоть ось Россия – Китай.

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Однако это совсем не означает заинтересованность Вашингтона в полномасштабном распаде России. Скорее наоборот. Потому что такой процесс почти наверняка приведет к доминированию КНР над всей богатой ресурсами территорией Сибири, включая район Берингова пролива. В любом случае Китай вернет себе земли, отошедшие к России по Айгунскому и Пекинскому договорам. А в случае появления в Сибири самостоятельных образований те окажутся под экономическим и политическим контролем Пекина.

Напротив, если на значительной части бывшей СССРФ сохранится центральная власть, то какими бы антизападными ни были ее исходные инстинкты и установки, она будет стремиться избавиться от вассальных отношений с Китаем.

По сути, идея освобождения от более чем союза – единственное, что может скреплять это государство. Пока идет война США и Китая, Вашингтон будет заинтересован в определенном прагматичном взаимодействии с новыми российскими властями.

Против чего, разумеется, будет категорически возражать основное государство-победительница первой фазы войны – Украина. Киев будет настаивать, прежде всего, на выплате наследниками СССРФ репараций и суровом наказании российских военных преступников.