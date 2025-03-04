"Россияне как раз затормозили": как остановка помощи из США скажется на фронте

США остановили помощь Украине в момент, когда Россия потеряла много военных и нуждается в паузе. Украинские защитники смогли улучшить ситуацию в Донецкой области, в то же время враг – в Курской области.

Если Украина продержится хотя бы полгода, то вполне вероятно, что самостоятельно начнет диктовать условия для заключения мирного соглашения. Больше об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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Сколько необходимо продержаться Украине

Украина начала выравнивать ситуацию на фронте и использовала наступательный потенциал. В то же время Россия понесла критические потери и нуждается в необходимости оперативной паузы для пополнения сил и средств. В это самый момент США остановили всю военную помощь нашему государству.

Россияне как раз затормозили, и тут оказывается, что у Путина появляется некий союзник (Дональд Трамп – 24 Канал), готов ему дать то самое время для восстановления военного потенциала, чтобы решить нерешенные вопросы,

– отметил Владислав Селезнев.

Россияне потеряли инициативу на территории Донецкой области. Зато имеют продвижение на Курщине – участке, который является самым перспективным для них. По словам военного эксперта, враг сильно устал.

Обратите внимание! Силы обороны освободили некоторые районы Торецка от присутствия врага, одновременно на Курщине, как сообщают аналитики Deep State, россияне достигли определенного успеха.

"Нам бы сейчас продержаться полгода, имея бесперебойные поставки оружия и военной техники, в частности, от наших американских партнеров. И кто знает, кто бы ближе к осени диктовал условия заключения будущего мирного соглашения", – предположил военный эксперт.

Ситуация остается довольно шаткой, однако не нужно спешить с выводами. 5 марта в 04:00 Дональд Трамп выступит с речью перед Конгрессом США. После которой или будут хорошие неожиданности, или констатация, что мир в корне изменился и не стоит рассчитывать на лидерские качества как и Трампа, так и США как ключевой страны демократического мира.