Маски сняты: кто теперь наш самый большой союзник

США приостанавливают поставки оружия в Украину. Маски сняты. Вот и конкретика. То, о чем шептались еще с момента инаугурации Трампа, стало реальностью.

Надежду дали – надежду забрали

Я еще год назад говорил, что нам надо учиться жить так, будто Америки не существует. На меня тогда набросились за чрезмерную резкость, но сегодняшние новости лишь подтверждают тезис о том, что нам надо "выгребать" самим с Европой. Об этом пишет Сергей Притула, информирует 24 Канал.

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Хотя из Германии, которой мы действительно обязаны очень многим, тоже пришли неутешительные новости. Фридрих Мерц, который во время предвыборной кампании четко отмечал, что Украине нужно дать TAURUS, заявил, что они для нас "остаются вариантом". Надежду дал. Надежду забрал. Ничего нового.

Что ж, это только один вид вооружения. По остальным, немцы были и остаются лидерами в помощи нам. За что им безгранично благодарен.

Так, мы все умилились, когда Дональд Трамп во время пресс-конференции в Гааге проявил для себя необычную эмпатию к украинской журналистке, муж которой воюет, и заявил, что США посмотрят, смогут ли предоставить "некоторые Patriot". Это интерпретировали как добрый знак – а получилось наоборот.

США уже блокировали нам многомиллиардные пакеты помощи, уже приостанавливали поставки вооружения и не делились разведданными, отправляли оружие против "Шахедов" на Ближний Восток, а не нам. Впереди очередное испытание.

У нас есть надежды на Европу, но прошу слишком не обнадеживаться. Мы имеем дело с достаточно негибкой европейской бюрократией и экономиками, которые были "заточены" совсем не на подготовку к возможной войне с Россией.

Да, сейчас в ЕС уже вслух признают, что упустили три года, надеясь на непоколебимость партнерства в рамках Северного Альянса. Но разве нам от этого легче? Расшатываться они будут долго, и они искренне надеются, что в ближайшие 5 лет Россия не нападет.

Мы сами – наша самая большая сила

Поэтому когда меня спрашивают: "Так кто же наш самый большой союзник?", я всегда говорю – мы сами.

Мы давно стали другими. Мы повзрослели. Если когда-то волонтеры в условном 2016-м знали друг друга поименно, то сегодня волонтерство – это массовое явление. Мы получили новые навыки, которых не имели до 2022 года. Мы первыми в мире создаем новые подходы в развитии беспилотных систем. То, что мы придумываем на поле боя, изучают все армии мира.

Фонды и волонтеры закрывают тысячи запросов от военных – от БПЛА до спутниковых систем связи. Вот это – лучший союз:

гражданского общества и армии;

народа и солдата.

Мы благодарны партнерам. Но не имеем права на иллюзии. Их поддержка – результат электоральных циклов, рейтингов и страхов. А украинцы – постоянны. И это наша самая большая сила.

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