США приостановили рассмотрение иммиграционных заявлений украинцев по программе "Единение ради Украины" (U4U) и ряда других гуманитарных программ. Это решение связано с необходимостью дополнительных проверок.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США в комментарии "Голоса Америки".

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Какие миграционные программы в США были заморожены

США приостановили рассмотрение иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Украины и ряда других стран, которые получили разрешение на въезд по специальным программам, введенными администрацией Джо Байдена.

В ведомстве сообщили, что это решение касается, в частности, мигрантов, которые приехали по программе "Единение ради Украины" (U4U).

Это административное приостановление всех запросов, ожидающих рассмотрения, на получение запросов на изменение статуса от Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) для участников программ "Единение ради Украины" (U4U), а также программы для гаитян, кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев или по программе воссоединения семей (FRP),

– отметила пресс-служба ведомства.

В Министерстве внутренней безопасности США объяснили такое приостановление необходимостью дополнительной проверки, целью которой является предотвращение мошенничества и устранение возможных угроз национальной безопасности.

Это означает, что Служба гражданства и иммиграции США временно не будет рассматривать никаких заявок на изменение иммиграционного статуса лиц, прибывших в США по программам гуманитарного пароля, в частности U4U. Заявки будут оставаться без рассмотрения до завершения проверки относительно потенциальных рисков.

"Это означает, что, вероятно, от сегодняшнего дня мы ожидаем значительные задержки в обработке всех заявок", – объяснила иммиграционная адвокатеса, почетный консул Украины в Филадельфии Ирина Мазур.

Как можно восстановить свой статус

Украинцы, которые находятся в США, все еще могут восстановить свой статус через программу Temporary Protected Status (TPS), о продлении которой до октября 2026 года в середине января объявило Министерство внутренней безопасности США при администрации Байдена.

Мазур отмечает, что программа TPS пока защищена законодательством.

Всегда существует напряжение между политикой и законом, и это напряжение будет решаться в установленном порядке... Есть налаженные юридические каналы, через которые можно обжаловать определенные документы, определенные нормативные акты... Поэтому дело не в том, что все льготы отменены. На этом этапе мы имеем препятствие на пути защиты прав граждан Украины и других стран,

– заявила Мазур.

По информации CBS News, решение об "административной паузе" по всем "запросам на изменение иммиграционного статуса, которые ожидают рассмотрения" по программам администрации Байдена, было введено меморандумом чиновника Службы гражданства и иммиграции США Эндрю Дэвидсона от 14 февраля.

Мазур отметила, что для понимания последствий этого решения следует дождаться официального документа. Она также отметила, что "внутренний меморандум не может отменить любые законы, принятые Конгрессом".

"Я абсолютно убеждена, что юридическое сообщество, сообщество легальной иммиграции в Соединенных Штатах отреагирует должным образом", – подчеркнула адвокатесса.