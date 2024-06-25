Почему США не хотят признавать Россию спонсором терроризма: в Держдепе ответили

После нападения России на Украину ряд стран Европы признали страну-агрессора спонсором терроризма. Впрочем, США до сих пор отказываются этого делать. В Госдепе объяснили свою позицию.

Так, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что признание России страной-спонсором терроризма повлечет ряд негативных последствий, в частности гуманитарного характера.

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Есть более эффективные способы

Миллер отметил, что введение санкций и ограничений на экспорт является куда более действенными. Чиновник отметил, что Госдеп и в дальнейшем считает, что существуют более эффективные способы привлечь Россию к ответственности чем признание ее спонсором терроризма.

Чиновник подчеркнул, что США продолжают давить на российских чиновников, компании с помощью санкций. Все это имеет результат – ослабления военной машины Москвы.

Напомним, что вопрос о признании Россию спонсором терроризма вновь оказался на повестке дня у США после того, как Владимир Путин посетил Северную Корею и заключил с Ким Чен Ыном соглашение об углублении сотрудничества в военной сфере. Договор между диктаторами предусматривает, в частности, взаимную помощь "в случае агрессии против одного из его участников". В ответ сенаторы от обеих партий Конгресса США представили законопроект, в котором предлагается включить Россию в список стран, которые поддерживают терроризм по всему миру.

: Государства – спонсоры терроризма – список стран, которые, согласно официальной позиции государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. КНДР была внесена в 1988 году, исключена 11 октября 2008 года, 20 ноября 2017 года повторно внесена в список.