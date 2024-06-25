Так, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що визнання Росії країною-спонсором тероризму спричинить низку негативних наслідків, зокрема гуманітарного характеру.

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Є ефективніші способи

Міллер наголосив, що запровадження санкцій та обмежень на експорт є куди більш дієвими. Посадовець зазначив, що Держдеп і надалі вважає, що існують ефективніші способи притягти Росіб до відповідальності ніж визнання її спонсоркою тероризму.

Чиновник підкреслив, що США продовжують тиснути на російських чиновників, компанії за допомогою санкцій. Усе це має результат – послаблення військової машини Москви.

Нагадаємо, що питання про визнання Росію спонсоркою тероризму знову опинилося на порядку денному у США після того, як Володимир Путін відвідав Північну Корею і уклав з Кім Чен Ином угоду про поглиблення співпраці у військовій сфері. Договір між диктаторами передбачає, зокрема, взаємну допомогу "в разі агресії проти одного з його учасників". У відповідь сенатори від обох партій Конгресу США представили законопроєкт, у якому пропонується включити Росію до списку країн, які підтримують тероризм по всьому світу.

Довідка: Держави – спонсори тероризму – список країн, які, відповідно до офіційної позиції державного департаменту США, надають підтримку актам міжнародного тероризму. КНДР була внесена у 1988 році, виключена 11 жовтня 2008 року, 20 листопада 2017 року повторно внесена до списку.