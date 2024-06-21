Зокрема, Путін та Ким Чен Ин підписали угоду про "всеосяжне партнерство". Тому відповіддю на це, на думку сенаторів, має стати саме законопроєкт про визнання Росії країною-спонсоркою тероризму.

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Сенатори закликають визнати Росію спонсором тероризму

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що в доповнення до всіх злочинів, які Росія скоїла в Україні та інших країнах світу, візит Путіна до Північної Кореї є новим викликом для США. Тому зараз настав "саме той момент" для ухвалення цього законопроєкту:

Той факт, що він (Путін – 24 Канал) мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю... одним із найбільш репресивних режимів на планеті означає, що ми втратили стримування... Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти ва-банк і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму,

– сказав сенатор.

Своєю чергою, сенатор-демократ Річард Блюменталь зазначив, що підписана угода між Володимиром Путіним та Кім Чен Ином є "глибоко лякливою" і "ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі".

"Двоє найбільш автократичних лідерів у світі, які вчиняють звірства, стоять разом і є спонсорами тероризму... Росія заслуговує на те, аби бути в цьому маленькому вибірковому клубі вбивць, що коять звірства", – заявив Блюменталь.

У Сенаті США вже підготували відповідний законопроєкт

Сенатори, які розробили законопроєкт, стверджують, що російський уряд під керівництвом Путіна активно підтримує акти міжнародного тероризму, спрямовані проти політичних опонентів, іноземних громадян та інших країн.

Сенатори також вказали на ключові причини, чому Росія вважається державою-спонсором тероризму. Однією з цих причин є незаконне вторгнення в суверенну Україну у 2022 році, що призвело до жорстокого вбивства тисяч невинних цивільних осіб.

До переліків доказів прояву спонсорства тероризму Росією американські парламентарі також включили отруєння Віктора Ющенка у 2004 році, отруєння колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка у 2006 році і збиття літака рейсу 350 "Малайзійських авіаліній" в Донецькій області у 2014 році. У документі також підкреслюється підтримка Росією бомбардувань Алеппо в Сирії у 2016 році, отруєння колишнього російського військового офіцера і британського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки у Великобританії у 2018 році, а також смерть російського опозиційного лідера Олексія Навального у 2024 році.

На запитання журналістів "Голосу Америки", коли саме відповідний законопроєкт можуть винести на голосування, сенатори відповіли, що це станеться "скоріше, ніж пізніше". Водночас Річард Блюменталь пояснив, що наразі в Конгресі є двопартійна підтримка законопроєкту про визнання Росії державою-спонсором тероризму:

Цей законопроєкт є двопартійним і в нього є інші підписанти. І для мене це пріоритет, бо я особисто бачив, що Росія зробила в Україні,

– сказав сенатор.

Він також пояснив, що відповідно положень цього документа відбувається співпраця з адміністрацією президента США. Зокрема, у Білому домі висловили симпатію ідеї стосовно визнання Росії державою-спонсоркою тероризму і продовжують працювати над законопроєктом.

Ліндсі Грем, коментуючи узгодження законопроєкту з Білим домом, додав, що не вважає визнання Росії державою-спонсоркою тероризмом провокативним кроком з боку Вашингтона.

"Я думаю, що ми діємо раціонально... Якщо ви хвилюєтеся, щоб не бути занадто провокативними щодо Росії, перестаньте хвилюватися. Припиніть хвилюватися! Ви не надто провокативні. Нам потрібно виграти, коли справа стосується Росії. І останній справжній засіб у наборі інструментів, який ми можемо використати, – це визнання Росії державою-спонсоркою тероризму", – сказав Грем.

До чого призведе визнання Росії спонсоркою тероризму

Сенатори також роз'яснили зміст опублікованого ними документа, підкресливши, що запропонований законопроєкт матиме значні вторинні наслідки. Серед них - запровадження санкцій проти країн, які здійснюють будь-які форми обміну з Росією, а також розширення сфери експорту товарів подвійного призначення, які будуть заборонені до ввезення в Росію.

Сенатори також повідомили, що новий законопроєкт різко обмежить суверенний імунітет Росії в американських судах. Цей захід відкриє двері для судових позовів, у тому числі цивільних, від жертв держави-спонсора тероризму.

Це призведе до посилення санкцій. Так, це матиме практичні наслідки. Але, на мою думку, це – послання світові настільки ж важливе в моральному сенсі, як і будь-який практичний наслідок,

– зазначив Річард Блюменталь.

Ліндсі Грем також висловив думку, що цей крок потенційно може змінити динаміку в Україні, підняти дух її народу, перешкодити діловим відносинам з Росією союзників і, зрештою, ще більше ізолювати російський режим.