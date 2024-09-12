Блинкен пообещал откорректировать позицию США по войне в Украине

В США соглашаются с необходимостью того, что следует менять свои действия относительно хода войны в Украине. Поскольку ситуация на поле боя меняется, надо искать более эффективные шаги.

Не в последнюю очередь на решение США повлияла передача Ираном баллистических ракет малой дальности Fath-360. Блинкен назвал это эскалацией.

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Зачем США меняют позицию

Поскольку то, что делает Россия, изменилось, поскольку изменилось поле боя, мы адаптировались,

– цитируют слова Блинкена на пресс-конференции в Варшаве.

СМИ отмечают, что Блинкен завершает свой европейский тур в Польше с просьбой о предоставлении оружия. Он прислушался к позиции Радослава Сикорского: Украина имеет право использовать западное оружие, чтобы предотвратить военные преступления.

Из Украины Блинкен уехал с обещанием передать все просьбы высшему руководству. 13 сентября в США будут говорить президент Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Предположительно, там и решится судьба разрешения бить по России.

"Одной из целей моего визита в Киев было услышать от наших украинских партнеров, что, по их мнению, им нужно сейчас, чтобы справиться с текущим полем боя, в том числе на востоке Украины и в других частях страны. Я могу сказать вам, что по мере того, как мы будем двигаться вперед, мы будем делать то, что уже делали, то есть будем вносить необходимые коррективы с целью защиты от российской агрессии", – высказался Блинкен.

Медийщики заметили, что риторика его выступлений в Киеве и Варшаве похожа на ту, которую он использовал в мае – незадолго до того, как США позволили Украине использовать американское оружие на территории России.