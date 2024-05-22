Республиканцы возмущены, что Байден отправил оружие на Гаити вместо помощи Украине

Республиканцы недовольны тем, что администрация Байдена отправила военную помощь кенийским силам на Гаити. Законодатели убеждены, что эти средства можно было направить на поддержку Украины.

Соответствующая информация содержится в письме к Государственному секретарю США Энтони Блинкену. Добавим, что помощь от США включает винтовки, боеприпасы и бронетехнику для кенийских сил – они уже направляются на остров.

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Помощь Гаити от США

В пятницу, 17 мая, председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол (республиканец от Техаса) и член Комитета по иностранным делам Сената Джим Риш (республиканец от Айдахо) раскритиковали Белый дом за то, что Байден использовал свои полномочия чтобы ускоренно выделить 60 миллионов долларов военной помощи Гаити для подавления банд, которые сеют хаос в стране.

Беспрецедентное использование КПК президентом в этом контексте крайне сомнительно. Попросту говоря, администрация спешит финансировать неопределенное и бессрочное участие в Гаити без одобрения Конгресса,

– пишут конгрессмены.

Несколько месяцев Маккол и Риш блокировали выделение помощи Гаити. Они ставят под сомнение то, что американский план по карибской стране будет успешным, ведь там не указано конкретных временных промежутков или подробностей о том, сколько средств направят на миссию.

Как говорится в материале, растет беспокойство, что американская поддержка Гаити может дорого стоить Украине, поскольку Белый дом также направляет Киеву оборудование непосредственно со складов Пентагона. И никто не уверен, сколько времени понадобится для победы над бандами, которые с каждым днем становятся сильнее и влиятельнее.

Вооруженные силы проводят внутренние проверки инвентаризации, чтобы увидеть, что они могут сэкономить для Гаити – что ставит его в прямую конкуренцию с Украиной за ресурсы,

– сказал помощник Республиканской партии.

Однако в Госдепартаменте убеждают, что поддержка Гаити не ограничит возможности США в помощи Украине. По словам одного из чиновников, оба случая являются важными.

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