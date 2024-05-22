Відповідна інформація міститься у листі до Державного секретаря США Ентоні Блінкена. Додамо, що допомога від США включає гвинтівки, боєприпаси та бронетехніку для кенійських сил – вони вже прямують на острів.

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Допомога Гаїті від США

У п'ятницю, 17 травня, голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл МакКол (республіканець від Техасу) та член Комітету у закордонних справах Сенату Джим Ріш (республіканець від Айдахо) розкритикували Білий дім за те, що Байден використав свої повноваження аби прискорено виділити 60 мільйонів доларів військової допомоги Гаїті для придушення банд, які сіють хаос у країні.

Безпрецедентне використання КПК президентом у цьому контексті вкрай сумнівне. Просто кажучи, адміністрація поспішає фінансувати невизначену та безстрокову участь у Гаїті без схвалення Конгресу,

– пишуть конгресмени.

Кілька місяців МакКол та Ріш блокували виділення допомоги Гаїті. Вони ставлять під сумнів те, що американський план щодо карибської країни буде успішним, адже там не вказано конкретних часових проміжків чи подробиць про те, скільки коштів спрямують на місію.

Як йдеться у матеріалі, зростає занепокоєння, що американська підтримка Гаїті може дорого коштувати Україні, оскільки Білий дім також надсилає Києву обладнання безпосередньо зі складів Пентагону. І ніхто не впевнений, скільки часу знадобиться для перемоги над бандами, які з кожним днем стають сильнішими і впливовішими.

Збройні сили проводять внутрішні перевірки інвентаризації, щоб побачити, що вони можуть заощадити для Гаїті – що ставить його в пряму конкуренцію з Україною за ресурси,

– сказав помічник Республіканської партії.

Проте у Держдепартаменті переконують, що підтримка Гаїті не обмежить можливості США у допомозі України. За словами одного з чиновників, обидва випадки є важливими.

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