США отправят следующий пакет военной помощи Украине через несколько часов, - Байден

Джо Байден подписал пакет законопроектов о помощи Украине на более 60 миллиардов долларов. Президент США заявил, что

Президент сказал, что путь закона к его рабочему столу был тяжелым, но в конце концов США "поднялись на ноги".

Если Путин победит в Украине, следующим шагом для российских войск вполне может стать прямое нападение на союзника по НАТО. У нас не было другого выбора, кроме как прийти им на помощь.

Подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он поступит на мой стол завтра, чтобы мы могли начать отправку оружия и оборудования в Украину на этой неделе. Потребность насущная: для Украины, которая сталкивается с непрерывными бомбардировками со стороны России,

– подчеркнул глава США.