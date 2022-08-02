США отправляют 4 военных корабля на восток от Тайваня, пока туда направляется Пелоси
2 августа 2022 , 16:26Читати новину українською
Источник:Reuters
Четыре американских военных корабля, включая авианосец, отправили к востоку от Тайваня. Это происходит на фоне визита Нэнси Пелоси.
Авианосец USS Ronald Reagan прошел через Южно-Китайское море. Сейчас он размещен на юге от Японии. Об этом журналистам рассказал представитель ВМС США.
Кстати Самолет, в котором может быть Пелоси, повернул к Тайваню: Flightradar24 работает с перебоями
Говорят об "обычном развертывании"
Базирующийся в Японии Reagan работает с ракетным крейсером USS Antietam и эсминцем USS Higgins.
Чиновник убеждает, что это обычное развертывание, хотя добавляет – корабли способны реагировать на любые случаи.
Он не озвучил точные места, где стоят крейсеры. Кроме того, чиновник отметил, что десантный корабль USS Tripoli также находится в этом районе.
Что известно о визите Пелоси
- Спикер Палаты представителей США может посетить Тайвань, хотя визита не было в ее профессиональном плане во время турне в Азии. Визит Пелоси может быть неофициальным.
- Однако это вызвало напряжение в Тайваньском проливе. Китай угрожает развернуть военную кампанию против Тайваня.
- В Пекине даже заявили, что могут вытеснить борт Пелоси, если он будет пытаться залететь в Тайбэй. США перемещают ближе к Тайваню технику, включая авианосцы и крупные самолеты. В Белом доме готовят план безопасности для спикера Пелоси.
- После обеда 2 августа самолет, на котором может находиться Пелоси, повернул к Тайваню. Сервис Flightradar24 работает с перебоями.