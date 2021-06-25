Поддержали Украину и Британию: США отреагировали на инцидент с "Дефендером"
Источник:твиттер Посольства США в Киеве
Посольство США в Киеве отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном море вблизи оккупированного Крыма. Дипломаты выразили свою поддержку Великобритании и Украине.
Соединенные Штаты не обошли вниманием ситуацию с британским эсминцем, который якобы "обстреляла" Россия.
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Реакция США на инцидент с " Дефендером"
Вашингтон выразил поддержку Украине и Великобритании в противостоянии агрессии России.
Мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию, в противостоянии агрессии России в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды,
– отметили в посольстве.
Там также в очередной раз подчеркнули, что Крым – это Украина.
"Обстрел" британского эсминца: что известно
- Россияне 23 июня сообщили об открытии якобы предупредительного огня по британскому эсминцу из-за вхождения в "территориальные воды России".
- В то же время в Британии эту информацию опровергли, отметив, что Россия не осуществляла "обстрелов" их корабля.
- Борис Джонсон, комментируя инцидент, отметил, что судно законно находилось в международных водах вблизи временно оккупированного Крыма.