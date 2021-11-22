США отреагировали на скандальное заявление президента Болгарии по Крыму

22 ноября 2021 , 16:13
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Источник:

фейсбук посольства США в Софии

Посольство США в Софии отреагировало на заявление президента Болгарии о якобы "российском" Крыму. Штаты заявили, что они "глубоко обеспокоены".

Президент Румен Радев дважды назвал Крым "российским". Реакцию на такие заявления уже 22 ноября опубликовало посольство США в Софии.

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США обеспокоены заявлениями Радева и в очередной раз заявили, что Крым украинский

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними заявлениями президента Болгарии Румена Радева, в которых он называет Крым "русским",
 – говорится в посольстве.

Добавили, что "Соединенные Штаты, G-7, Евросоюз и НАТО всегда были четкими и едиными в своей позиции, что, несмотря на попытку России аннексировать полуостров и его оккупацию, которая продолжается, Крым является украинским".

В посольстве США заявили, что мы все, включая Болгарию, на саммите Крымской платформы в августе заявили, что:

  • "Крым – это неотъемлемая часть Украины;
  • попытки России легитимизировать незаконный захват и оккупацию полуострова участниками саммита не признаются и не будут признаны".

"За последние несколько дней мы выразили глубокую обеспокоенность болгарской власти как в Вашингтоне, так и в Софии", – заявили в посольстве.

Скандальные заявления президента Болгарии по Крыму: что известно

Полный текст публикации посольства США в Софии

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними заявлениями президента Болгарии Румена Радева, в которых называет Крым "русским". Соединенные Штаты, G-7, Европейский Союз и НАТО всегда были четкими и едиными в своей позиции, что, несмотря на попытку России аннексировать Крым и продолжающуюся оккупацию, Крым является украинским. Все мы, включая Болгарию, на саммите Крымской платформы в августе заявили, что Крым является неотъемлемой частью Украины и что мы не признаем сейчас и не будем признавать попытки России легитимизировать незаконный захват и оккупацию полуострова. За последние несколько дней мы выразили глубокую обеспокоенность болгарской власти как в Вашингтоне, так и в Софии.

Автор: Діана Квасневська