Как США ответит России в случае ее вторжения в Украину: NYT опубликовал детали

В США приступили к подготовке к санкциям против России в случае ее вторжения в Украину. Вашингтон может запретить экспорт любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику.

Подобные санкции будут распространяться на телефоны, компьютеры, холодильники, посудомоечные машины и другую электронику. Речь идет о приборах, производимых в Европе, Южной Корее и других зарубежных странах.

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В США готовятся к нападению России на Украину

В декабре 2021 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан создал межведомственную рабочую группу. Она изучает возможные меры по противодействию на случай нападения России на Украину.

В состав объединения вошли представители Совета по национальной безопасности США, спецслужб страны, Минобороны, Госдепартамента, Минторга, Минэнерго и Министерства национальной безопасности.

Санкции при президентстве Обамы не достигли ключевой цели

Кроме того, Белый дом произвел оценку санкций, наложенных на Москву во время президентства Барака Обамы в связи с оккупацией Крыма. По ее итогам заключили, что ограничения нанесли ущерб российской экономике, но не достигли ключевой стратегической цели – заставить российские власти покинуть Украину.

Говоря о планируемых ограничениях на импорт электроники, европейские чиновники заметили, что пока неясно, будут ли россияне в случае невозможности купить товары обвинять в этом президента России Владимира Путина, или же в этом обвинят США и их союзников.

Какие еще санкции рассматривают в США

Меры против крупнейших российских финансовых институтов, возлагаемых на международные денежные переводы.

Санкции на русские истребители, системы ПВО и противоспутниковой обороны и космические системы.

Ограничения на инновационные технологии, такие как искусственный интеллект и квантовые вычисления.

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