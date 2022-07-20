США передадут Украине еще 4 системы HIMARS, – глава Пентагона

США передадут Украине еще 4 системы HIMARS. Они войдут в следующие пакеты военной помощи.

О том, что Украине предоставят дополнительные HIMARS, сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин в начале встречи министров обороны в формате "Рамштайн-4", которая состоялась 20 июля.

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США хотят дать Украине возможность поражать врага на большей дистанции

Ллойд Остин заявил, что США хотят улучшить возможности Украины поражать на большие дистанции. Штаты и дальше будут предоставлять Украине боеприпасы для системы HIMARS и дальнобойной артиллерии. При этом Остин пока не уточнил, дадут ли нам боеприпасы для HIMARS наибольшей дальности.

США придерживаются того, чтобы улучшить возможности Украины поражать большие дистанции. США также придерживаются того, чтобы и дальше предоставлять боеприпасы для систем HIMARS и дальнобойной артиллерии. На следующей неделе мы выпустим новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать в себя боеприпасы и вооружение для Украины. Также он будет включать 4 системы HIMARS,

– сказал министр обороны США.

Отметим, что накануне Белый дом уже анонсировал пакет военной помощи для Украины. Однако количество HIMARS, которые нам предоставят, было неизвестно.

Между тем руководитель Офиса Президента Андрей Ермак уже загадочно намекнул, что 4 новеньких HIMARS от США – "это далеко не все".

HIMARS M142 Это мощная и высокомобильная РСЗО с возможностью "стреляй-и-беги", предназначенная для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Одна HIMARS может нести 6 ракет для залпового огня или 1 баллистическую. HIMARS имеет в арсенале управляемые высокоточные ракеты GMLRS с дальностью поражения до 80 км, а также ракеты MGM-140 ATACMS – до 300 км.



Хотя пока Украине предоставили ракеты только с 80-км зоной поражения, HIMARS уже прекрасно зарекомендовали себя на фронте, наводя ужас на врага – они прекрасно бьют в тыл оккупантов, уничтожая их склады и базы. Это мощная и высокомобильная РСЗО с возможностью "стреляй-и-беги", предназначенная для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Одна HIMARS может нести 6 ракет для залпового огня или 1 баллистическую. HIMARS имеет в арсенале управляемые высокоточные ракеты GMLRS с дальностью поражения до 80 км, а также ракеты MGM-140 ATACMS – до 300 км.Хотя пока Украине предоставили ракеты только с 80-км зоной поражения, HIMARS уже прекрасно зарекомендовали себя на фронте, наводя ужас на врага – они прекрасно бьют в тыл оккупантов, уничтожая их склады и базы.

Кулеба намекал на то, что на "Рамштайн-4" объявят о новом оружии для Украины

19 июля Дмитрий Кулеба сообщил, что во время "Рамштайна-4" будут новые объявления о поставках оружия и отметил, что не только от США. Можно предположить, что нас ожидают еще сюрпризы в поставках вооружения.

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