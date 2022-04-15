США передадут Украине вертолеты, которые назначались Афганистану – Пентагон

Украина получит от США вертолеты Ми-17, которые предназначались Афганистану. США передадут вертолеты в рамках нового пакета военной помощи.

США передают Украине вертолеты из своего запаса

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что вертолеты не были отправлены в Афганистан.

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Эти 11 Ми-17 предназначались для Афганистана. Они поступают из наших запасов,

– сказал он.

Недавно стало известно, что США предоставят Украине вооружение почти на 800 миллионов долларов. О помощи президент США Джозеф Байден объявил в разговоре с Владимиром Зеленским.

Также заметим, что в Пентагоне сообщили, что сразу несколько стран НАТО вскоре объявят о предоставлении Украине танков.

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