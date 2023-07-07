США передают Украине кассетные боеприпасы, – Белый дом

В США определились с судьбой кассетных боеприпасов для Украины. Нашему государству решили их передать.

Информация о том, что Украина получит кассетные боеприпасы из США, появилась вечером 7 июля. Ее подтвердил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Украина получит кассетные боеприпасы

Мы знаем, что кассетные боеприпасы создают риски для гражданского населения, вот почему мы столько откладывали это решение, как могли,

– отметил Салливан.

Кроме того, советник президента США отметил, что наше государство предоставило письменные гарантии. Она обязалась минимизировать опасности для мирного населения.

Во время заявления о "письменных гарантиях", Салливан отметил, что наше государство аргументировало потребность в кассетных снарядах. В то же время, в Киеве подчеркнули, что использовать эти боеприпасы будут исключительно на поле боя.

Но линия фронта постоянно меняется, поэтому четко определить на карте место их использования мы не можем.

– добавил советник президента США.

Что такое кассетные снаряды? Заметим, что кассетные боеприпасы – вид артиллерийских и авиационных снарядов. Они содержат несколько подрывных или подразделительных снарядов, называемых субмунициями. Они и рассыпаются по широкой площади при взрыве.

Артиллерия важна для Украины

Об этом заявила старший директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слот.

Сейчас артиллерия нужна Украине для проведения наступательных и оборонительных операций. И артиллерия действительно остается в основе этого конфликта,

– отметила.

Аманда Слот добавила, что Украина получила "историческое количество унитарных артиллерийских снарядов". Кроме того, в США наращивают внутреннее производство снарядов, а также "тесно сотрудничают с партнерами в Европе", чтобы и дальше это делать.

Этими словами она накануне ответила на вопрос о том, повлияет ли на ситуацию на поле боя передача кассетных боеприпасов.