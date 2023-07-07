США передают Украине кассетные боеприпасы, – Белый дом
В США определились с судьбой кассетных боеприпасов для Украины. Нашему государству решили их передать.
Информация о том, что Украина получит кассетные боеприпасы из США, появилась вечером 7 июля. Ее подтвердил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Читайте также Украина получит кассетные боеприпасы: почему это важно и как снаряды помогут контрнаступлению ВСУ
Украина получит кассетные боеприпасы
Мы знаем, что кассетные боеприпасы создают риски для гражданского населения, вот почему мы столько откладывали это решение, как могли,
– отметил Салливан.
Кроме того, советник президента США отметил, что наше государство предоставило письменные гарантии. Она обязалась минимизировать опасности для мирного населения.
Во время заявления о "письменных гарантиях", Салливан отметил, что наше государство аргументировало потребность в кассетных снарядах. В то же время, в Киеве подчеркнули, что использовать эти боеприпасы будут исключительно на поле боя.
Но линия фронта постоянно меняется, поэтому четко определить на карте место их использования мы не можем.
– добавил советник президента США.
Артиллерия важна для Украины
Об этом заявила старший директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слот.
Сейчас артиллерия нужна Украине для проведения наступательных и оборонительных операций. И артиллерия действительно остается в основе этого конфликта,
– отметила.
Аманда Слот добавила, что Украина получила "историческое количество унитарных артиллерийских снарядов". Кроме того, в США наращивают внутреннее производство снарядов, а также "тесно сотрудничают с партнерами в Европе", чтобы и дальше это делать.
Этими словами она накануне ответила на вопрос о том, повлияет ли на ситуацию на поле боя передача кассетных боеприпасов.