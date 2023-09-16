Это техника промышленного уровня. В прошлом месяце 3D-принтеры доставили в Украину, а уже на прошлой неделе украинцы завершили свою учебу по пользованию ими. Об этом изданию "Голос Америки" отметил помощник министра обороны США по вопросам закупок и содержания Уильям ЛаПлант, информирует 24 Канал.

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Работа 3D-принтеров

Один 3D-принтер имеет размер с грузовик. С его помощью можно напечатать все запчасти, отмечают американские специалисты. Главное преимущество – ускорение процесса и новые возможности. То есть 3D-принтер позволяет производить детали, которые невозможно было сделать в обычных условиях.

"В начале украинцы печатали собственные 3D-детали, не имея пакетов технических данных. Так что мы навели с этим порядок, вместе с другими странами. Теперь у них есть все пакеты технических данных", – отметил ЛаПланте.

К слову, американские военные используют 3D-принтеры, с помощью которых печатают мосты из бетона. Так, морские пехотинцы из Калифорнии всего за три дня вместо традиционных полутора недель создали новую переправу.

Американские военные создали мост с помощью 3D-принтера / Скриншот с видео

Все делает машина, а военные только управляют ею: создают проект, детали. К слову, 3D-принтеры экономят не только время, но и деньги. Такой мост как на фото американским военным обошелся менее чем в тысячу долларов, другие бы, традиционные, потянули на 75 тысяч.

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