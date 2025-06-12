Альтернативы практически нет: 2 вида оружия, где Украина критически зависит от США

Глава Минобороны страны Пит Гегсет заявил, что в 2026 году Вашингтон намерен сократить бюджет на закупки вооружений для Украины. Однако именно от США зависят два вида вооружения, которые критически необходимы нашему государству.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, заметив, что говорится о двух видах ракет к различным системам. Также Украине важно получать разведданные от Вашингтона.

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Какие именно ракеты нужны Украине

По словам авиационного эксперта, заявление Гегсета свидетельствует о том, что США до сих пор придерживаются своей идеи быстро закончить "конфликт", чтобы потом дружить с Россией, но не думают о справедливости. В то же время Украина зависима от США в 2 видах оружия:

Ракеты к Patriot, которые уже заканчиваются, чего очень ждет враг;

Ракеты AIM-120 AMRAAM к системам NASAMS.

Более того, в Украине есть существенная зависимость по выдаче разведданных, чтобы мы могли вовремя получать информацию о пусках ракет со стороны России, а также связи через Starlink.

Однако если по разведданным и связи из космоса у нас есть готовые решения, то по ракетам таких решений нет. Без американцев это невозможно реализовать – любая страна, которая захочет нам их передать, будет вынуждена согласовывать это с США,

– подчеркнул Криволап.

К слову, представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что Украина ведет переговоры с США о продолжении поставок оружия. Кроме того, наша страна готова покупать американское вооружение, в частности системы ПВО Patriot.