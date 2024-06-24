США планируют объявить новый пакет помощи Украине на 150 миллионов долларов, – СМИ

Соединенные Штаты Америки могут объявить о предоставлении Украине очередного пакета помощи. Как пишут в СМИ, размер пакета будет достигать около 150 миллионов долларов.

Об этом пишет корреспондент "Голоса Америки" Карла Бэбб со ссылкой на американского чиновника. Что именно войдет в пакет помощи – пока неизвестно.

Смотрите также "Венгрия не имеет права на блок": Боррель объяснил на что пойдут 1,4 миллиарда евро помощи Украине

США могут объявить о новом пакете помощи

Как пишут в СМИ, США могут объявить о новом пакете помощи в размере 150 миллионов долларов во вторник, 25 июня. Сейчас в Белом доме не подтверждали информацию о выделении помощи.

Также неизвестно, что именно может войти в новый пакет помощи.

К слову, 7 июня 2024 года США также объявили о предоставлении военной помощи Украине. Так, во время встречи с Владимиром Зеленским в Париже Джо Байден сообщил, что Белый дом принял новый пакет помощи на 225 миллионов долларов.

В новый пакет помощи вошли боеприпасы для HIMARS, ракеты для ПВО HAWK, зенитные ракеты Stinger, мины, артиллерийские снаряды и немало другой техники и оружия. Кроме того, Украина получила экспериментальную самоходную артиллерийскую установку от США – Hawkeye или "Соколиный глаз".

Эта артиллерийская установка является наиболее экспериментальной среди арсенала армии США. САУ известна своей мобильностью и скоростью поражения. Сейчас она до сих пор находится на испытаниях США, однако она эффективно демонстрирует себя на поле боя в Украине.