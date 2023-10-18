Готовы давить: почему США планируют ограничить доступ Китая к передовым технологиям
США планируют ограничить или прекратить доступ Китая к технологиям для создания искусственного интеллекта. Речь идет о микросхемах, электронике, программном обеспечении.
Штаты хотят притормозить Китай, чтобы он не мог развивать свое присутствие в кибер и IT-сфере. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
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"То есть затормозить Китай, чтобы он не мог с помощью западных технологий развивать свое присутствие в кибер и IT-сфере, чтобы как-то сдерживать его. Думаю, что это первый показатель, что США готовы очень ограничивать Китай и не давать ему разворачиваться в интеллектуальной сфере" , – сказал он.Обратите внимание! Комиссия Конгресса рекомендует США готовиться к одновременной войне с Китаем и Россией. В частности, следует расширить Вооруженные силы и модернизировать ядерное оружие. Доклад комиссии появился на фоне напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня и других вопросов; обострение недоразумений с Россией, связанных с ее полномасштабным вторжением на территорию Украины.
Китай хорошо копирует
Иван Ступак отметил, что китайцы – специалисты по копированию. К примеру, они берут изделие Запада, которое стоит тысячу долларов, смотрят, что можно заменить. Большая часть стоимости – это интеллектуальные права, которых у Китая нет. Поэтому можно сделать вещь, например, не за тысячу долларов, а 250. Китай очень зависим от западных технологий.
Американцы очень боятся передать украинцам танки Abrams в лучшей комплектации, потому что предполагают, что они могут попасть в руки россиян, не знающих, как работать с технологиями. Оккупанты могут передать их китайцам, которые сделают новый танк из китайских деталей, но в 10 раз дешевле,
– предположил он.
США усилят ограничения: детали
- Как написало издание Bloomberg, США планируют усилить меры, чтобы ограничить доступ Китая к полупроводникам и оборудованию для производства микросхем. Штаты пытаются закрыть лазейки, которые могли бы помочь геополитическому конкуренту получить передовые технологии.
- Новые правила усилят контроль за продажей графических чипов для приложений искусственного интеллекта и передового оборудования для производства чипов китайским компаниям.
- США введут дополнительные проверки китайских фирм, которые пытаются избежать экспортных ограничений, направляя поставки через другие страны. Кроме того, добавят китайские фирмы по разработке микросхем в список ограничений на торговлю, требуя от зарубежных производителей получить лицензию США на выполнение заказов от этих компаний.
- Отмечается, что новые ограничения будут опубликованы в начале этой недели.