США планируют отправить в Украину 31 танк Abrams, – Bloomberg
Источник:Дженифер Джейкобс
Президент США вечером 25 января выступит с заявлением о военной помощи Украине. По данным источников СМИ. Американский лидер может объявить новый пакет помощи на 400 миллионов долларов.
В новый пакет может войти 31 танк M1 Abrams. Об этом сообщила журналистка издания Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
Напомним Байден выступит с заявлением о предоставлении Украине военной помощи
США могут предоставить батальон танков
По стандартам ВСУ, 31 танк необходим для формирования танкового батальона, являющегося частью полка или батальона. То есть на один взвод предусмотрено 3 танка. То есть Вашингтон может предоставить Украине танковый батальон.
Источники сообщили, что администрация Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках соглашения на 400 миллионов долларов.
– сообщила Джейкобс.
Американские танки могли стать мотивацией для Германии
Накануне издание CNN сообщало, что танки M1 Abrams американского производства могли стать способом разрешения дипломатического конфликта между Вашингтоном и Берлином. Причиной стала позиция последнего в предоставлении Украине танков Leopard 2 и затягивания с соответствующим решением.
В Германии неоднократно делали заявления о том, что готовы предоставить Украине танки, однако только после того, как на такой шаг пойдет США. Вероятно, именно поэтому Белый дом решил предоставить Украине свои танки, хотя в Пентагоне ранее говорили, что в ближайшем будущем эту технику нам не отправят из-за трудностей в обслуживании.
Сроки предоставления танков Украине неизвестны, ведь первые, чем получить эту технику, наши военные должны пройти соответствующие учения, после чего танки отправят в наше государство.