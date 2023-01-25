США планируют отправить в Украину 31 танк Abrams, – Bloomberg

25 января 2023, 16:55
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Дженифер Джейкобс

Президент США вечером 25 января выступит с заявлением о военной помощи Украине. По данным источников СМИ. Американский лидер может объявить новый пакет помощи на 400 миллионов долларов.

В новый пакет может войти 31 танк M1 Abrams. Об этом сообщила журналистка издания Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Напомним Байден выступит с заявлением о предоставлении Украине военной помощи

США могут предоставить батальон танков

По стандартам ВСУ, 31 танк необходим для формирования танкового батальона, являющегося частью полка или батальона. То есть на один взвод предусмотрено 3 танка. То есть Вашингтон может предоставить Украине танковый батальон.

Источники сообщили, что администрация Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках соглашения на 400 миллионов долларов.
– сообщила Джейкобс.

Не исключено, что новый пакет помощи объявит президент США Джо Байден во время своего выступления с заявлением о продолжении поддержки Украины. Выступление президента США запланировано на 19:00 25 января по киевскому времени.

Американские танки могли стать мотивацией для Германии

Накануне издание CNN сообщало, что танки M1 Abrams американского производства могли стать способом разрешения дипломатического конфликта между Вашингтоном и Берлином. Причиной стала позиция последнего в предоставлении Украине танков Leopard 2 и затягивания с соответствующим решением.

В Германии неоднократно делали заявления о том, что готовы предоставить Украине танки, однако только после того, как на такой шаг пойдет США. Вероятно, именно поэтому Белый дом решил предоставить Украине свои танки, хотя в Пентагоне ранее говорили, что в ближайшем будущем эту технику нам не отправят из-за трудностей в обслуживании.

Сроки предоставления танков Украине неизвестны, ведь первые, чем получить эту технику, наши военные должны пройти соответствующие учения, после чего танки отправят в наше государство.

Автор: Іван Магуряк