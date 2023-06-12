Из-за бездействия Совбеза и не только: США планируют реформировать ООН, – Washington Post
Источник:The Washington Post
Совбез ООН во время полномасштабной войны между Украиной и Россией показал себя как ни на что неспособная организация, поскольку страна-террорист до сих пор использует право вето. Поэтому в ООН нужны изменения, и это уже прекрасно понимает Вашингтон и союзники.
Администрация президента США Джо Байдена работает над планом реформы Совбеза ООН, который планируется представить в сентябре во время открытия Генассамблеи в Нью-Йорке.
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Что будет предлагать Белый дом
Знакомые с вопросом собеседники рассказали, что план Белого дома предусматривает увеличение количества постоянных членов Совбеза ООН. То есть в состав высшего органа ООН должны ввести еще 6 стран к тем 5, которые уже есть.
Вашингтон предлагает дать места постоянным членам Совбеза 6 странам Глобального юга, чтобы развивающиеся страны имели вес в ООН. Речь идет о странах Латинской Америки, Африки и Южной Азии. Однако эти страны могут занять места постоянных членов Совбеза без права вето, которым обладают действующие постоянные члены – США, Китай, Франция, Великобритания и СССР, место которого занимает Россия (в Уставе ООН до сих пор сохраняется такой перечень стран).
Однако у плана США есть трудности, ведь за такие изменения должно проголосовать большинство на Генассамблее, то есть более 128 стран, а также должна быть поддержка Совбеза, но в его составе есть Китай и Россия, имеющие право вето. Хотя представители обеих стран соглашаются с таким реформированием.
Самая большая проблема идеи реформы
Проблема в том, что до сих пор непонятно, кто должен войти в состав Совбеза ООН как постоянный член. Потому что назначение одной страны обязательно может вызвать протест со стороны другой. Например, Китай, скорее всего, будет блокировать инициативу по включению в Совбез Японии или Южной Кореи, против чего будет выступать и КНДР.
Против включения в Совбез Индии будет выступать Пакистан. Так что есть вопрос конфликтности, однако работа над планом продолжается.
Почему США инициируют реформу
Полномасштабная война в Украине продемонстрировала, что действующая модель мира полностью неэффективна. Кроме того, коммуникация Запада и Глобального юга тоже была никудышной – эти государства были недооценены как игроки на международной арене.
Однако когда Запад начал вводить санкции против России за вторжение в Украину, Москва приобрела поддержку среди развивающихся стран, которые помогают Кремлю зарабатывать и обходить санкции.
Запад недооценил роль этих государств, поэтому эта реформа – один из путей изменения действующей модели мира.