В США поблагодарили Австрию за поддержку Украины в противостоянии с Россией

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Австрии Михаэлем Линхартом. Блинкен поблагодарил коллегу за поддержку Украины в противостоянии с Россией.

Блинкен также выразил благодарность МИД Австрии за поддержку "членства в Евросоюзе всех шести балканских стран-кандидаток".

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Блинкен поблагодарил Австрию за поддержку Украины

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой австрийского МИД Михаэлем Линхартом приветствовал поддержку Веной Украины на фоне напряженности между Киевом и Москвой.

Госсекретарь выразил глубокую благодарность за мощную поддержку Австрией суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессией России,

– заявили в Госдепе.

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Стороны также затронули вопросы, связанные с миграционным кризисом на границе Беларуси. Блинкен подтвердил поддержку США ЕС в связи с циничным использованием режимом Александра Лукашенко незащищенных мигрантов.

Стороны призвали Минск положить конец "провокационной кампании", а также заняться проблемами с правами человека и фундаментальными свободами народа Беларуси.

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