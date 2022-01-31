США подготовили санкции против ближайшего окружения Путина, – СМИ
31 января 2022 , 14:18Читати новину українською
Источник:Financial Times
В США подготовили санкции против ближайшего окружения Путина. Ограничения затронут членов советов директоров госкомпаний страны-агрессора, крупных чиновников и даже их жен и детей.
Список подсанкционных лиц был разработан в координации с американскими союзниками. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на источники в администрации Джо Байдена.
Читайте также ЕС разрабатывает новые санкции, которые лишат Россию стратегических амбиций
Выявленные лица находятся в ближнем или дальнем окружении Путина и играют определенную роль в принятии госрешений или, как минимум, являются соучастниками дестабилизирующего поведения Кремля,
– отметили собеседники.
Новость дополняется...