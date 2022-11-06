США подняли авиацию из-за угрозы атаки Ирана по Саудовской Аравии

Ранее Саудовская Аравия поделилась с США информацией разведки, согласно которой Иран может готовить нападение на их страну. Также атака может быть ориентирована и на Ирак.

Поэтому из-за угрозы вероятной атаки по Саудовской Аравии американские военные и другие на Ближнем Востоке находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Также США направили военные самолеты в сторону Ирана.

К теме Месть рахбара: кому выгодна большая война в Персидском заливе и как это повлияет на Украину

США подняли самолеты в Персидском заливе

Так, Центральное командование США приняло решение запустить самолеты, базирующиеся в районе Персидского залива, после того, как получило данные разведки . В них указывалось о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и беспилотников на цели в Саудовской Аравии. Более того, саудовские официальные лица заявили , что такие атаки Иран готов осуществить как на королевство, так и на Ирак, чтобы отвлечь внимание от внутренних протестов , охвативших страну с сентября.

США подняли самолеты в рамках общего повышенного положения готовности сил обеих стран. Также взлет самолетов был осуществлен вооруженной демонстрацией силы, а также иллюстрацией важности партнерства обеих стран.

Мы озабочены картиной угрозы, и мы остаемся в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с Саудовской Аравией,

– сказал спикер Совета национальной безопасности Штатов.

Заметим, что на следующий день после такого решения Штатов в Иране над куполом мечети Джамкаран в священном городе Кум подняли красное знамя мести . Также такое знамя появилось в городе Шираз. Такое знамя может означать объявление войны.

Белый дом не прокомментировал запуск самолетов

Последний раз флаг мести в Иране поднимали в 2020 году. Впоследствии Иран нанес удары по базам США в Ираке.

The Washington Post подчеркивает, что нефть и влияние Саудовской Аравии на мировой рынок занимают второе место после стратегических интересов США в Персидском заливе. Именно Эр-Рияд там сейчас играет центральную роль. Связи в сфере безопасности и разведки также являются стержнем отношений США и Саудовской Аравии.

Штаты обладают значительными воздушными средствами в этом регионе. В их числе и истребители F-22 в королевстве. Однако место, откуда они были подняты, не сообщается.

Однако заметим, что Белый дом, подтвердивший недавнюю угрозу со стороны Ирана и тревогу высокого уровня, отказался комментировать запуск американских военных самолетов.

Эскалация Ирана на Ближнем Востоке

О том, что Иран может напасть на королевство, сообщили вечером 1 ноября. Однако Тегеран сразу отрицал это. Представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани заверил, что Иран не готовит никаких атак , а сообщения в СМИ являются "безосновательными обвинениями".

В США же убеждены, что вероятность атаки со стороны Ирана в сторону Саудовской Аравии все-таки есть. Поэтому предупредили страну, что колебания ответят в случае необходимости.

Исследователь Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что обострение иранско-саудитских отношений может вылиться не в войну, а в ракетные удары "возмездия" . Ведь в Тегеране ищут, как поддержать легитимность и консолидировать общество на фоне протестов.

Интересно – США мощно предупредили Иран и Россию: смотрите видео