Тож через загрозу ймовірної атаки по Саудівській Аравії американські військові та інші на Близькому Сході перебувають у стані підвищеної бойової готовності. Також США направили військові літаки у бік Ірану.
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США підняли літаки у Перській затоці
Так, Центральне командування США ухвалило рішення запустити літаки, що базуються в районі Перської затоки, після того, як отримало дані розвідки. В них вказувалося про неминучі атаки іранських балістичних ракет і безпілотників на цілі в Саудівській Аравії. Ба більше, саудівські офіційні особи заявили, що такі атаки Іран готовий здійснити як на королівство, так і на Ірак, щоб відвернути увагу від внутрішніх протестів, які охопили країну з вересня.
США підняли літаки у рамках загального підвищеного стану готовності сил обох країн. Також зліт літаків був здійснений як збройна демонстрація сили, а також ілюстрація важливості партнерства обох країн.
Ми стурбовані картиною загрози, і ми залишаємося в постійному контакті через військові та розвідувальні канали з Саудівською Аравією,
– сказав речник Ради національної безпеки Штатів.
Зауважимо, що наступного дня після такого рішення Штатів в Ірані над куполом мечеті Джамкаран у священному місті Кум підняли червоний прапор помсти. Також такий прапор появився у місті Шираз. Такий прапор може означати оголошення війни.
Білий дім не прокоментував запуск літаків
The Washington Post підкреслює, що нафта та вплив Саудівської Аравії на світовий ринок наразі займають друге місце після стратегічних інтересів США в Перській затоці. Саме Ер-Ріяд там зараз відіграє центральну роль. Також зв’язки у сфері безпеки та розвідки є стрижнем відносин США та Саудівської Аравії.
Штати мають значні повітряні засоби в цьому регіоні. Серед них й винищувачі F-22 у королівстві. Однак місце, звідки вони були підняті, не повідомляється.
Однак зауважимо, що Білий дім, який підтвердив виданню нещодавню загрозу з боку Ірану та тривогу високого рівня, відмовився коментувати запуск американських військових літаків.
Ескалація Ірану на Близькому Сході
- Про те, що Іран може напасти на королівство, повідомили ввечері 1 листопада. Однак Тегеран одразу заперечив це. Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані запевнив, що Іран не готує жодних атак, а повідомлення у ЗМІ є "безпідставними звинуваченнями".
- Натомість у США переконані, що ймовірність атаки з боку Ірану у бік Саудівської Аравії таки є. Тому попередили країну, що вагань дадуть відповідь у разі необхідності.
- Дослідник Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов вважає, що загострення ірансько-саудитських відносин може вилитися не у війну, а у ракетні удари "відплати". Адже у Тегерані шукають, як підтримати легітимність і як консолідувати суспільство на тлі протестів.
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