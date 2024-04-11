Соглашение подписано: США предоставят Украине 138 миллионов долларов для модернизации систем ПВО

В четверг, 11 апреля, Соединенные Штаты Америки подписали важное соглашение. Речь идет о предоставлении Украине 138 миллионов долларов для модернизации систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, средства помогут "поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины на фоне непрерывных атак России на энергетическую сеть и украинский народ".

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Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем ПВО,

– написала Бринк на своей странице в X.

Ранее в Государственном департаменте США сообщали, что выделенные средства позволят Украине отремонтировать зенитно-ракетные комплексы HAWK. Эти системы усилят способность Украины защищать население и критически важную инфраструктуру.

Hawk – полустационарный зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Разработчики задумывали его как средство защиты сухопутных войск и тыловых объектов. Способен перехватывать самолеты, крылатые ракеты и баллистические цели.

Украине нужны системы ПВО