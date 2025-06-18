Как США дают Путину карт-бланш на новые преступления

Нет никаких сомнений, что поведение Кремля подпитывается поведением Белого дома.

Специально использую коллективные обозначения вместо личных имен. Ведь окружение Дональда Трампа так же виновно в неспособности предоставить своему президенту факты и исправить его ошибки, как и окружение Владимира Путина. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

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Вместо того чтобы нажать на агрессора для прекращения войны, обезопасив своих европейских союзников, – американская администрация вывела международного преступника из изоляции, создала ему теплую ванну, пытается отмыть пятна крови на его репутации и вернуть его в клуб приличных государств.

Что нам делать?

1. Объяснять европейцам, что с таким подходом война распространится на западные от Украины территории Европы не в течение нескольких лет, а еще до конца этого года – пока Европа не готова, а США гарантированно бездействуют. Итак, агрессора надо остановить здесь и сейчас, чтобы не пришлось делать это гораздо западнее.

2. Объяснять американцам, что с таким подходом сама Америка окажется в опасности довольно быстро, поскольку авторитарные режимы воспринимают такую политику как проявление слабости и неуверенности, – следовательно, захотят получить от того дивиденды. Прольется кровь американцев, чего как раз лидеры страны хотят избежать.

3. Объяснить самим себе, что надо настраиваться на долгую войну – это единственный путь к ее быстрому завершению. Поменять свое отношение к ситуации – это точно каждый и каждая из нас могут сделать, в отличие от первых двух пунктов.

4. Объяснить различным способом нашим руководителям, что нынешняя система управления страной ведет нас к плохим сценариям.