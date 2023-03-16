В США показали место падения беспилотника Reaper после столкновения с российским Су-27

Военно-воздушные силы США 16 марта опубликовали графическую карту с приблизительными местами и временем столкновения российского истребителя и беспилотника MQ-9 Reaper и его падения в Черном море.

Карта была опубликована в твиттере командования ВВС США в Европе. В сообщении говорится, что на графике показаны приблизительные места и время столкновения и падения в Черном море беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper.

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В США показали, где может быть сбит дрон

"Видео, опубликованное ранее сегодня, происходит в средней точке на временной шкале", – говорится в сообщении.

Командование также отметило, что "точки на карте нанесены не в масштабе, а указанные в текстовых полях расстояния являются приблизительными местами инцидента".

Карта приблизительного местонахождения сбитого беспилотника Reaper / Фото ВВС США

Американские военные 16 марта также обнародовали видео столкновения беспилотника с российским истребителем над Черным морем, которое произошло во вторник, 14 марта.

В то время как официальные лица США заявляют, что они, скорее всего, не смогут поднять сбитый беспилотник, Россия заявила, что решение о том, поднимать ли его с Черного моря, будет принимать Министерство обороны.

Что известно об инциденте в Черном море

ВВС США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БПЛА MQ-9 Reaper. В результате повреждений беспилотник пришлось затопить.

Американский дрон, вероятно, вплотную приблизился к военной базе России в оккупированном Крыму. Портал отмечает, что американский БПЛА мог вести оптическую разведку благодаря камерам.

По оценкам американской стороны, российский Су-27 получил повреждения, хотя в России говорят, что их истребители якобы не вступали в контакт с дроном.

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Остин заявил, что Россия обязана управлять своими военными самолетами безопасно и профессионально.

Также посла России в США Анатолия Антонова вызвали в Госдепартамент Соединенных Штатов. В Вашингтоне считают, что столкновение дрона и российского самолета было непреднамеренным. Также там заявили, что продолжат выполнять подобные полеты.