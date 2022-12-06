США поставили в Украину шестилетний запас снарядов, – аналитики SIPRI
Источник:SIPRI
США поставили в Украину уже 900 тысяч стандартных и 4 тысяч высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Как оказалось, такое количество производят за 5 – 6 лет.
Об этом сообщили в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира SIPRI. В отчете говорится о 100 крупнейших производителях оружия за 2021 год.
Кстати Укроборонпром начал изготовлять артиллерийские снаряды: почему это важно и какие перспективы.
США активно помогают Украине
Аналитики заявили, что с начала войны западные страны поставляют Украине военную технику и оказывают финансовую помощь. Однако, поскольку война продолжается, запасы становятся все меньше.
Так, одной из ключевых потребностей Украины есть артиллерийские снаряды для 155-миллиметровых гаубиц.
По состоянию на конец октября этого года США поставили в Украину более 900 тысяч стандартных и 4 тысяч высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. При нынешних темпах производства (14 400 снарядов в месяц) для пополнения американских запасов до предыдущих уровней понадобится 5 – 6 лет,
– отметили аналитики SIPRI.
Таким образом США планируют совместно с производителями увеличить темпы производства до 36 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, которые должны быть реализованы в течение следующих 3 лет.
Военная помощь Украине: что поставляют США
- Украина ожидает от Штатов дополнительных поставок средств ПВО. В администрации президента США Джо Байдена заявили, что поставка возможна до конца этого года.
- Недавно стало известно, что США могут предоставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Высокопоставленный представитель Минобороны США говорил, что противовоздушная оборона является приоритетом.
- Министерство обороны США недавно озвучило, что предоставило Украине более 20 миллионов долларов помощи. Кроме того, Вашингтон также регулярно передает для Вооруженных Сил вооружение, однако его запасы не безграничны.
- Эндрю Михта заверил, что США и союзники в НАТО поддерживают Украину. Он объяснил, почему помощь может поступать довольно медленно.