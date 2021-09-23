США помогут расследовать покушение на Шефира

23 сентября 2021 , 01:45
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Источник:

24 канал

Автомобиль первого помощника Президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира обстреляли. В расследование дела могут помочь Соединенные Штаты Америки.

По меньшей мере, такое заявление сделал в эфире одного из украинских телеканалов первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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Покушение на Шефира: в МВД говорят, что в расследовании помогут США

Соединенные Штаты Америки помогут с расследованием дела о нападении на помощника президента Сергея Шефира. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

По его словам, в Вашингтоне подтвердили готовность помочь.

В этот вечер (22 сентября – 24 канал) мы получили подтверждение от наших американских коллег предоставления нам посильной помощи, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие этого преступления,
– сказал заместитель министра.

Коротко о нападении на автомобиль Сергея Шефира

  • Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира 22 сентября около 10 часов обстреляли.
  • Это произошло недалеко от села Лесники в Киевской области.
  • Audi Шефира обстреляли из автоматического оружия калибра 7,62. Правоохранители взялись за расследование.
  • Сергей Шефир не пострадал, но ранения получил его водитель.
  • На ситуацию отреагировал и президент Зеленский. Он заверил, что никому не удастся его запугать.
Автор: Олесь Друкач