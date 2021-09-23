США помогут расследовать покушение на Шефира

Автомобиль первого помощника Президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира обстреляли. В расследование дела могут помочь Соединенные Штаты Америки.

По меньшей мере, такое заявление сделал в эфире одного из украинских телеканалов первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

К теме Пули, которыми обстреляли машину Шефира, почти не использовали в Украине, – МВД

Покушение на Шефира: в МВД говорят, что в расследовании помогут США

Соединенные Штаты Америки помогут с расследованием дела о нападении на помощника президента Сергея Шефира. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

По его словам, в Вашингтоне подтвердили готовность помочь.

В этот вечер (22 сентября – 24 канал) мы получили подтверждение от наших американских коллег предоставления нам посильной помощи, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие этого преступления,

– сказал заместитель министра.

Коротко о нападении на автомобиль Сергея Шефира