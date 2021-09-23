Щонайменше, таку заяву зробив в ефірі одного з українських телеканалів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

До теми Кулі, якими обстріляли машину Шефіра, майже не використовували в Україні, – МВС

Замах на Шефіра: у МВС кажуть, що у розслідуванні допоможуть США

Сполучені Штати Америки допоможуть із розслідуванням справи про напад на помічника президента Сергія Шефіра. Про це повідомив перший заступник глави МВС Євгеній Єнін.

За його словами, у Вашингтоні підтвердили готовність допомогти.

Цього вечора (22 вересня – 24 канал) ми отримали підтвердження від наших американських колег надати нам посильну допомогу, щоб забезпечити максимально оперативне розкриття цього злочину,
– сказав заступник міністра.

Коротко про напад на автомобіль Сергія Шефіра

  • Автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра 22 вересня близько 10 години обстріляли.
  • Це сталося неподалік села Лісники у Київській області.
  • Audi Шефіра обстріляли з автоматичної зброї калібру 7,62. Правоохоронці взялися за розслідування.
  • Сергій Шефір не постраждав, але поранень зазнав його водій.
  • На ситуацію відреагував і президент Зеленський. Він запевнив, що нікому не вдасться його залякати.