США готовят новый пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов, – AP

Соединенные Штаты уже скоро могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. На этот раз на 275 миллионов долларов.

О выделении дополнительной помощи могут объявить уже в пятницу, 24 мая. Об этом сообщило агентство со ссылкой на двух чиновников.

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Что известно о новом пакете помощи от США

По словам собеседников издания, этот пакет содержит системы HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров. Впрочем, других деталей относительно новой помощи не сообщали.