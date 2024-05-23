США готовят новый пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов, – AP
23 мая 2024, 17:20Читати новину українською
Соединенные Штаты уже скоро могут объявить о новом пакете военной помощи Украине. На этот раз на 275 миллионов долларов.
О выделении дополнительной помощи могут объявить уже в пятницу, 24 мая. Об этом сообщило агентство со ссылкой на двух чиновников.
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Что известно о новом пакете помощи от США
По словам собеседников издания, этот пакет содержит системы HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров. Впрочем, других деталей относительно новой помощи не сообщали.