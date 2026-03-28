Время до Пасхи: какой ультиматум США поставили Украине

Дональд Трамп пока не может разрешить конфликт на Ближнем Востоке. Он ищет поддержки у союзников в Европе, но они не спешат с ней, помня, что США поставили европейцам в свое время довольно жесткие условия по поддержке Украины и по сотрудничеству в рамках НАТО. Однако последствия противоречий внутри Альянса будут иметь влияние непосредственно на нашу страну.

Об этом в разговоре с 24 Каналом подчеркнул политолог Николай Давидюк, подчеркнув, какое жесткое условие Украине поставили Соединенные Штаты. Он объяснил, в чем причина противоречия между лидерами европейских стран и Дональдом Трампом.

Давидюк отметил, что проблемы США на Ближнем Востоке хоть и не критические, но они есть, потому что у Трампа не получилась молниеносная победа по Ирану, которая состоялась в Венесуэле. И проблема заключается в географическом расположении Ирана.

В то же время россияне накручивают Трампа, что не стоит дружить с Великой Британией, лучше дружить с нами, мы тебе больше дадим. А британцы говорят, что Россия – это никто, и Трамп их где-то слушает. Однако возникает вопрос, если россияне сейчас дают цели и оружие против Америки и в целом работают с Ираном против США, стоит ли их слушать?

– отметил политолог.

Однако Трамп пока видит больше свою зависимость от критики Европы, чем, например, от сотрудничества. Хотя, если бы было бы наоборот, по мнению Давидюка, то результат был бы быстрее.

Политолог напомнил, что Фридрих Мерц, Борис Писториус говорили о том, что война на Ближнем Востоке – не их. Тогда они поссорились с Трампом, а лбы трещат у нас. Потому что президент США сказал, что тогда война в Украине – не моя война, и мы не будем ей помогать.

Стоит знать. Трамп резко отреагировал на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца относительно конфликта с Ираном, который назвал войну на Ближнем Востоке "не их". Президент США ответил, что тогда "Украина тоже не наша война – но мы помогли". Он назвал заявление Мерца "очень неуместным".

"Есть инсайт, что Украину предупредили: "Или идем на сделку, или на Пасху будет остановка поставок оружия". И такой сценарий возможен", – отметил он.

Такую возможную ситуацию нужно, по его словам, учитывать, потому что хоть в Иране – не европейская война, но могут пострадать украинцы.

Тогда будет нужно вкладываться в производство своих дронов. И сейчас надо меньше ездить по Ближнему Востоку, а больше инвестировать в свою армию, потому что там заработаем только деньги и не супер большие, но технологии и супероружия они не дадут. Европейский кредит в 90 миллиардов евро для нас важнее,

– пояснил Николай Давидюк.

Важно понимать, как отметил политолог, что саудиты хоть и богатые люди, но институционально сильнее Европа и США. Поэтому Украине нужно быть с теми, кто может предложить вступление в крупные союзы, в частности в НАТО.

