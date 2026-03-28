Про це у розмові з 24 Каналом підкреслив політолог Микола Давидюк, наголосивши, яку жорстку умову Україні поставили Сполучені Штати. Він пояснив, у чому причина протиріччя між лідерами європейських країн та Дональдом Трампом.
Що треба робити Україні, якщо США поставить ультиматум?
Давидюк наголосив, що проблеми США на Близькому Сході хоч і не критичні, але вони є, тому що у Трампа не вийшла блискавична перемога щодо Ірану, яка відбулась у Венесуелі. І проблема полягає у географічному розташуванні Ірану.
Водночас росіяни накручують Трампа, що не варто дружити з Великою Британією, краще дружити з нами, ми тобі більше дамо. А британці кажуть, що Росія – це ніхто, і Трамп їх десь слухає. Однак виникає питання, якщо росіяни зараз дають цілі і зброю проти Америки і загалом працюють з Іраном проти США, чи варто їх слухати?
– зауважив політолог.
Проте Трамп наразі бачить більше свою залежність від критики Європи, аніж, наприклад, від співпраці. Хоча, якби було б навпаки, на думку Давидюка, то результат був би швидшим.
Політолог нагадав, що Фрідріх Мерц, Борис Пісторіус говорили про те, що війна на Близькому Сході – не їхня. Тоді вони посварилися з Трампом, а лоби тріщать у нас. Тому що президент США сказал, що, тоді війна в Україні – не моя війна, і ми не будемо їй допомагати.
Варто знати. Трамп різко відреагував на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо конфлікту з Іраном, який назвав війну на Близькому Сході "не їхньою". Президент США відповів, що тоді "Україна теж не наша війна – але ми допомогли". Він назвав заяву Мерца "дуже недоречною".
"Є інсайт, що Україну попередили: "Або йдемо на угоду, або на Великдень буде зупинка постачання зброї". І такий сценарій можливий", – зазначив він.
Таку можливу ситуацію потрібно, за його словами, враховувати, тому що хоч в Ірані – не європейська війна, але можуть постраждати українці.
Тоді буде потрібно вкладатися у виробництво своїх дронів. І зараз треба менше їздити по Близькому Сході, а більше інвестувати у свою армію, тому що там заробимо тільки гроші і не супер великі, але технології і суперзброї вони не дадуть. Європейський кредит у 90 мільярдів євро для нас важливіший,
– пояснив Микола Давидюк.
Важливо розуміти, як відзначив політолог, що саудити хоч і багаті люди, але інституційно сильніші Європа та США. Тому Україні потрібно бути з тими, хто може запропонувати вступ у великі союзи, зокрема у НАТО.
Чи можуть США повністю зупинити постачання зброї Україні?
Дональд Трамп вважає, що можливе перенаправлення озброєння США, призначеного для України, на Близький Схід, це звичайна практика, адже Вашингтон регулярно перерозподіляє військові ресурси між регіонами. За словами Трампа, у США є величезні запаси боєприпасів, наприклад, у Німеччині та по всій Європі, і вони іноді беруть з одного місця і використовують для іншого. Трамп вважає, що попередня адміністрація надавала Україні занадто велику фінансову допомогу.
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що інформація про те, що Трамп відвернеться від України, лунала вже неодноразово. Однак, на його думку, Києву потрібно продовжувати вести переговори. До того ж наша країна має "гарну лобістську групу у Європі" на рівні лідерів країн.
На думку військового експерта Павла Нарожного, реалізувати сценарій зупинки постачання зброї Україні, доволі важко через юридичні перепони, адже "без штрафних санкцій у них точно не вийде". За його словами, Україні разом із союзниками потрібно працювати щодо стабілізації ситуації та збереженням безперебійної військової допомоги, попри ризики та невизначеність.