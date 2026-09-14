США предложили Украине и России прекратить удары по критически важной инфраструктуре, – Зеленский

В настоящее время актуальным стал вопрос об установлении энергетического перемирия между Украиной и Россией. 14 сентября США предложили Киеву и Москве прекратить удары по критически важной инфраструктуре.

О подробностях рассказал Владимир Зеленский.

Что сообщил президент о предложении США по энергетическому перемирию?

Глава государства отметил, что предложение относительно взаимного прекращения ударов по критической инфраструктуре поступило непосредственно от Соединенных Штатов.

По словам Зеленского, "если это может стать первым деэскалационным шагом – шагом прекращения ударов российских по нашей критической инфраструктуре и наших в ответ, – то Украина готова поддержать деэскалацию".

Президент добавил, что россияне заметно стали испытывать напряжение из-за украинских так называемых дальнобойных санкций.

При том, что "пока никто не видел настоящего желания России идти в завершение войны", Киев сделает свои деэскалационные шаги в случае, если американцам удастся обеспечить реальную готовность страны-агрессоры прекратить эту войну, "и сделать это правдиво и долгосрочно".

Мир нужен. Энергетика, пути продовольствия, критическая инфраструктура – ​​все это должно быть в обсуждении прекращения ударов. Нужно сильное, справедливое решение, и не на "выборы", а на все время,

– подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что Украина ожидает от партнеров конкретных шагов.

Что этому предшествовало?

Примечательно, что президент США Дональд Трамп ранее уже заявил о том, что Украина и Россия согласились на энергетическое перемирие.

Незадолго до этого глава Белого дома просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, ведь это, мол, губительно влияет на мировую экономическую ситуацию.

Впрочем, журналист Кристофер Миллер уточнил, что Трамп мог поторопиться с таким заявлением. В то же время Миллер отмечал, что окончательного соглашения, которое бы обозначило все тонкости договоренности, пока нет.