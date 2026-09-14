Про подробиці розповів Володимир Зеленський.

Що повідомив президент про пропозицію США щодо енергетичного перемир'я?

Глава держави зазначив, пропозиція щодо взаємного припинення ударів по критичній інфраструктурі надійшла безпосередньо від Сполучених Штатів.

За словами Зеленського, "якщо це може стати першим деескалаційним кроком – кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі й наших у відповідь, – то Україна готова підтримати деескалацію".

Президент додав, що росіяни помітно стали відчувати напругу через українські так звані далекобійні санкції.

При тому, що "поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни", Київ зробить свої деескалаційні кроки у разі, якщо американцям вдасться забезпечити реальну готовність країни-агресорки припинити цю війну, "і зробити це правдиво й довгостроково".

Мир потрібен. Енергетика, шляхи продовольства, критична інфраструктура – усе це повинно бути в обговоренні припинення ударів. Потрібне сильне, справедливе рішення, і не на "вибори", а на увесь час,

– наголосив Зеленський.

Він також додав, що Україна очікує від партнерів на конкретні кроки.

Що цьому передувало?

Цікаво, що президент США Дональд Трамп раніше вже заявив про те, що Україна та Росія погодилися на енергетичне перемир'я. Незадовго до цього очільник Білого дому просив Зеленського припинити удари по російських НПЗ, адже це, мовляв, згубно впливає на світову економічну ситуацію.

Втім, журналіст Крістофер Міллер уточнив, що Трамп міг дещо поквапитися з такою заявою. Натомість Міллер зазначав, що остаточної угоди, яка б окреслила всі тонкощі домовленості, наразі немає.