Как США отомстили россиянам за северокорейские ракеты

После того, как Байден подписал новый закон о помощи Украине, ВСУ уже через несколько дней смогут получить новое вооружение, среди которого будут и дальнобойные ракеты ATACMS.

Ответ России за ракеты из Северной Кореи

Когда стало известно, что о ракетах ATACMS будет отдельное упоминание в новом законе, некоторые наблюдатели даже считали это своеобразной ловушкой для Джо Байдена, который не хотел давать ВСУ доступ к этим дальнобойным ракетам.

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Они подчеркивали, что теперь Байден вынужден будет либо согласиться с решением американского Конгресса, либо предоставлять конгрессменам объяснения, почему ракеты не могут быть переданы ВСУ. Но самая большая сенсация была не в том, что Байден даже не собирался спорить с Конгрессом относительно поставки этих дальнобойных ракет, а в том, что ракеты еще до принятия закона были поставлены ВСУ. Их использовали с целью поражения целей на оккупированных Россией территориях Украины.

Сначала об этом сообщили медиа, а буквально через несколько часов после таких сообщений с официальным подтверждением того, что ракеты ATACMS были в пакетах, которые США имели возможность предоставить Украине еще до принятия нового закона, выступил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что ракеты ATACMS начали поставлять ВСУ после того, как стало известно, что Россия использует ракеты, которые получила из Северной Кореи.

США решили продемонстрировать России, что ее попытки использовать ракетную технику, которая будет поставляться союзниками из так называемой "оси зла", приведут лишь к тому, что сами страны Запада будут повышать планки в противостоянии с Москвой. При этом ВСУ будут получать современное и эффективное оружие для уничтожения российских военных объектов на оккупированных территориях.

Трезвая оценка ситуации

Еще одним важным мотивом, который мог побудить администрацию США немедленно начать поставки дальнобойных ракет Силам обороны Украины были проблемы, которые возникли в украинского войска из-за задержки систематической помощи от США.

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Салливан на брифинге в Белом доме не скрывал, что именно недостаток такой помощи привел к потере Авдеевки. Фактически, он подтвердил ту информацию, с которой выступали украинские официальные лица после того, как оккупантам удалось прорваться в Авдеевку. Салливан с сожалением подчеркнул, что придется применить немало усилий, чтобы наверстать тот ситуативный провал, который произошел в результате промедления с помощью.

Это не просто политическое заявление, которое звучит во время предвыборной кампании в США. Это трезвая оценка ситуации, которая сложилась в результате того, что Конгресс не смог вовремя принять военную помощь Украине.

Конечно, положительным является то, что конгрессмены сейчас смогли провести результативные голосования. Ту сумму помощи, которую предложил Байден, не изменили. МИД подготовилось к решениям Конгресса и новое вооружение будет быстро поставляться в Украину. Это все – положительные результаты.

Но то, что сейчас будет происходить на фронте, можно назвать именно тем термином, который использовал помощник президента США – наверстывание. С осени прошлого года и до весны 2024 года россиянам удалось использовать возможность, которая для них открылась вследствие промедления с помощью. Увеличились и политические аппетиты российского президента Владимира Путина. Он может надеяться на наступление своих войск и захват новых территорий Украины.

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Здесь мы видим логику с предоставлением Украине ракет ATACMS. Чтобы сдержать наступление россиян и создать условия для восстановления целостности Украины, а в будущем – для прекращения войны – ВСУ нужно современное оружие, которое уничтожает позиции врага и увеличивает его потери.

Украина может воевать со своим врагом только в условиях оперативной помощи Запада. На этом фоне поставки ATACMS является одним из первых шагов по пониманию необходимости качественных изменений в вооружении украинской армии. Только качественные изменения, которые позволят увеличивать потери россиян и не пускать их дальше в Украину, создают условия, чтобы война завершилась успехом Украины и торжеством международного права.