США предоставят Украине 368 миллионов долларов гуманитарной помощи, – Блинкен

9 июля 2022 , 15:57
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Источник:

твиттер Энтони Блинкена

Соединенные Штаты выделят около 368 миллионов долларов на пакет новой помощи Украине. На этот раз говорится о выделении средств на гуманитарные нужды нашего государства.

Об этом 9 июля сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Также он озвучил детали, когда подытожил министерскую встречу стран-членов G20.

Глава Госдепа уточнил, что денежная помощь – лишь часть выделенной суммы. Также говорится о разных видах поддержки, которые в общей сумме столько будут стоить.

Какую именно помощь предоставят:

  • поддержка в виде еды и питьевой воды;
  • экстренная медицинская помощь;
  • обеспечение приютов;
  • координация с гуманитарными организациями, которые помогают гражданам Украины.

Наша преданность народу Украины решительная. Соединенные Штаты предоставляют почти 368 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине и беженцев, вынужденных покинуть свою страну в поисках безопасности в разгар жестокой войны россии,
– сообщил Блинкен.

 

 
Автор: Олександр Марчак