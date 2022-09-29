Закупка и поставка 18 новых HIMARS Украине займет несколько лет, – Пентагон
Источник:минобороны США
В Пентагоне заявили, что последний пакет военной помощи для Украины направлен на долгосрочную перспективу. США хотят инвестировать в будущее ВСУ
Поэтому 18 новых установок HIMARS прибудут в Украину совсем не скоро. На поставки уйдет несколько лет.
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США будут закупать HIMARS для Украины у производителя
Часть вооружения из анонсированного пакета помощи, в том числе HIMARS, направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе. Эти 18 ракетных установок и боеприпасы к ним США не будут изымать из своих военных запасов, как это делали ранее. Их Вашингтон закупит специально для Украины прямо у производителя.
Закупка и доставка этих систем HIMARS и боеприпасов займет несколько лет. Объявление пакета – это только начало процесса закупки,
– отметили в Пентагоне.
В ведомстве отметили, что сейчас следует инвестировать в будущее Вооруженных Сил Украины. Чтобы в случае если HIMARS понадобятся через несколько лет, они были на вооружении Украины.
Это действительно значительная инвестиция. Она предназначена для того, чтобы в будущем у Украины было то, что ей нужно на долгосрочную перспективу для сдерживания будущих угроз,
– отметили в минобороны США.
Американские чиновники уточнили, что такое решение не означает, что США перестанут помогать Украине с предоставлением оружия, которое нужно немедленно. В случае необходимости Вашингтон и дальше будет изымать HIMARS из своего арсенала.
Что известно о новом пакете помощи от США
Размер новой американской помощи составляет 1,1 млрд долларов. За эти деньги США предоставят Украине:
- 18 HIMARS;
- 150 бронированных автомобилей;
- 150 тактических машин для буксировки оружия;
- 40 грузовиков и 80 прицепов;
- 2 радара для беспилотных летательных систем;
- 20 многофункциональных радиолокационных систем;
- разное снаряжение для военных и т.д.
Президент Владимир Зеленский уже поблагодарил партнеров за помощь. При этом он призвал другие страны также резко реагировать на эскалационные действия кремля.
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