Это дикость: аналитик объяснил странную реакцию США на удары по нефтяному объекту в России

Администрация Дональда Трампа официально предупредила Украину о недопустимости ударов по целям на территории России, которые могут затрагивать экономические интересы США. Речь идет, в частности, об атаке украинского беспилотника по нефтяному объекту, после которой в Вашингтоне прозвучали предостережения.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, почему такая позиция США не является новой. По его словам, подобные сигналы звучали и раньше, независимо от фамилии американского президента.

Почему эта позиция США не является неожиданностью?

Аналитик отметил, что нынешняя реакция Вашингтона не является уникальной и не зависит от конкретной фамилии в Белом доме. По его словам, подобные сигналы Украина уже слышала ранее, когда речь заходила об ударах по российской энергетике. Он подчеркнул, что в вопросе взаимодействия с Москвой стратегическая логика американских администраций остается схожей.

Нет разницы между Байденом и Трампом. Они одинаковы. Чем отличается их внешняя политика в отношении России? Да ничем,

– заявил Клочок.

Он пояснил, что расхождение заключается скорее в стиле – один избегает публичных контактов с Кремлем, другой демонстрирует готовность к открытому диалогу. Однако, по его мнению, ключевая цель остается прагматичной и связана не только с Украиной.

Цель – остановка войны через ее замораживание, восстановление экономического сотрудничества с Россией и усиление позиций в противостоянии с Китаем,

– объяснил аналитик.

Он добавил, что такие сигналы из Вашингтона внимательно отслеживают в Кремле и пытаются использовать их в своей переговорной тактике.

Почему США запрещают Украине бить по энергетическим объектам России?

Валерий Клочок заявил, что официальное предупреждение со стороны США фактически ограничивает возможности Украины влиять на ход войны. По его словам, в ситуации, когда Россия системно атакует украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты, требование не отвечать ударами по ее нефтепереработке выглядит по меньшей мере противоречивым. Он отметил, что такая позиция создает дисбаланс в подходах к оценке действий сторон.

Это выглядит просто дикостью, когда нам рассказывают, что бить по энергетическим объектам России нельзя, а Россия бьет по нашим,

– заявил Клочок.

Аналитик напомнил, что украинцы пережили сложную зиму под постоянными ударами по энергосистеме, и это стало серьезным испытанием для гражданского населения.

Не может быть оправдания даже ударам по военным объектам в Украине, потому что мы не начинали эту войну. Она должна быть остановлена именно Кремлем,

– подчеркнул он.

Клочок добавил, что в условиях экзистенциальной угрозы Украина должна исходить прежде всего из собственных интересов безопасности.

Важно! В ночь на 12 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по арсеналу ГРАУ вблизи Котлубани в Волгоградской области. По данным Генштаба, на объекте хранились ракеты, артиллерийские снаряды и авиабомбы. Российская сторона подтвердила пожар. Аналитики отмечают, что полного уничтожения склада не зафиксировано.

В то же время, по его словам, реакция американских политиков на эти атаки была сдержанной и не сопровождалась жесткими решениями. Именно поэтому нынешние предостережения относительно украинских ударов выглядят выборочными.

Влияние американского бизнеса на позицию США

Валерий Клочок заявил, что подобные сигналы из Вашингтона следует рассматривать не только в политической, но и в экономической плоскости. По его словам, вопрос ударов по российской энергетике непосредственно затрагивает интересы американского бизнеса, который традиционно лоббирует свои позиции через администрации в Белом доме. Он подчеркнул, что такие процессы происходили как при Байдене, так и продолжаются при Трампе.

Их бизнес лоббировал свои интересы через администрацию Байдена и это же делает через администрацию Трампа,

– заявил Клочок.

Аналитик отметил, что в большой геополитической игре США руководствуются прежде всего собственными стратегическими интересами. По его словам, решения принимаются с учетом экономических рисков, глобальную конкуренцию и внутриполитические факторы, а не только с позиции моральной поддержки Украины. Именно поэтому Киеву, по его убеждению, стоит трезво оценивать сигналы партнеров и формировать собственную линию поведения, исходя из потребностей безопасности государства.

Украина должна действовать независимо от внешних оценок

Украине не стоит ориентироваться на колебания международной политики или изменение риторики отдельных стран. Ключевая задача – последовательно уменьшать военный потенциал России. Речь идет прежде всего об ударах по инфраструктуре, которая обеспечивает работу российского военно-промышленного комплекса.

Нам просто надо махнуть на них рукой и продолжать делать свое дальше. Выносить нефтепереработку, выносить энергетику, которая обеспечивает ВПК России. Под абсолютно оправданным мотивом – уменьшения мощностей российского военно-промышленного комплекса – и дальше это делать,

– заявил Клочок.

Он подчеркнул, что ожидание "адекватной оценки" войны со стороны всех мировых лидеров не должно определять украинскую стратегию. Украина находится в экзистенциальной борьбе, и именно это должно быть отправной точкой принятия решений. По его словам, независимо от внутренних политических дискуссий в США или Европе, позиция Киева должна оставаться постоянной.

У нас экзистенциальный вызов. Или мы выживем, или мы не выживем. Поэтому мы должны формировать свою позицию именно таким образом. Продолжаем делать это и в дальнейшем,

– добавил он.

Стратегия Украины должна быть прагматичной и последовательной. Речь идет не об эмоциональной реакции, а о системном ослаблении ресурсной базы России независимо от политической конъюнктуры.

Что известно о последних ударах по объектам в России?