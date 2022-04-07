США предупредили Китай о санкциях в случае обострения ситуации вокруг Тайваня

Китай не желает мириться с независимостью острова Тайвань. Но союзники Тайваня – США – угрожают КНР санкциями в случае попытки разрешить конфликт силовыми путями.

Об этом заявила министер финансов США Джанет Йеллен. Для серьезности своих намерений она привела пример санкций против России.

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Безусловно. Я верю, что мы представили свои возможности. В случае с Россией мы чреваты серьезными последствиями – мы вызвали серьезные последствия. И я думаю, что не нужно сомневаться в нашей способности и решимости делать то же самое в других ситуациях,

– сказала она.

Напомним, что Минобороны Китая заявило, что никогда не потерпит независимость Тайваня. А также подчеркнули, что это только внутренний вопрос. И чем больше будут вмешиваться США и Япония, тем жестче будет реакция Китая.

Изоляция России

Еллен также выступила за исключение России из G20. Она предупредила, что США будут бойкотировать встречи группы, если там будут российские представители. Об этом уже сообщили Индонезию, которая в этом году председательствует в "Большой двадцатке".

США стремятся отстранить Россию от участия во всех крупных международных организациях, особенно финансовых. Но, пока исключение страны-агрессора из МВФ кажется маловероятным.

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