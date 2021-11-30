США предупредили Россию о серьезных последствиях за агрессию в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что агрессия России в Украине будет иметь "серьезные последствия". Политик анонсировал консультации с союзниками и подчеркнул, что вскоре будет иметь, что сказать.

Риторика России становится все более воинственной. Об этом Блинкен заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Риге.

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Также госсекретарь упомянул об увеличении российских сил на границе с Украиной.

Это все более воинственная риторика, это недавнее наращивание сил. Это необычные передвижения войск вдоль границы с Украиной,

– сказал Блинкен.

Поэтому политик подчеркнул, что любые эскалационные действия России вызывают у США беспокойство, а возобновление агрессии может привести к серьезным последствиям.

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