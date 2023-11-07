Ирану следует опасаться: США отправили Тегерану последнее предупреждение

Иран всячески поддерживает нападение ХАМАСа на Израиль. Чтобы конфликт на Ближнем Востоке не приобрел больших масштабов, в ситуацию вмешались Соединенные Штаты Америки.

Мощный сигнал США касался Ирана и Хезболла. Бывший посол Израиля в России. Аркадий Мил-Ман рассказал 24 Каналу, что Соединенные Штаты настроены очень серьезно.

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Четкий сигнал для Ирана

В издании The New York Times сообщили, что США через региональных партнеров, в частности Турцию, направила Ирану и Хезболли сигнал о том, что будут готовы прибегнуть к военному вмешательству, если они начнут нападение на Израиль.

Информация появилась как раз на фоне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Турцию.

Я бы советовал им (Ирану и Хезболле – 24 Канал) относиться со всей серьезностью к предупреждениям США. Это не какое-то сотое "китайское предупреждение". У американцев это не пройдет. Президент Байден четко им сказал: "не делайте этого",

– подчеркнул Аркадий Мил-Ман.

К тому же, в Соединенных Штатах протранслировали этот сигнал через дополнительные страны.

На самом же деле интерес Ирана в этом случае невелик. Также и лидер Хезболлы назвал войну между ХАМАС и Израилем "палестинским проектом", объяснив, что поддерживает его, но не более того.

"ХАМАС сразу отреагировал, заявив, что разочарованный заявлением Хезболлы и что их "справедливую борьбу" не поддержали. Это говорит о том, что Иран не хочет привлекать Хезболлу только в случае угрозы собственного существования", – пояснил экс-посол.

Американское предупреждение, очевидно, не осталось без внимания. Иран, возможно, словесно и будет "огрызаться", но их активизации в войне между ХАМАС и Израилем не будет.

Аркадий Мил-Ман о предупреждении США в Иран: смотреть видео

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