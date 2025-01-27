Трамп приостановил международную помощь: какие сферы под угрозой и что будет с оружием ВСУ

Президент США Дональд Трамп подтвердил приостановление поставок помощи иностранным странам. Госдеп США приостановил почти все программы финансовой помощи другим государствам минимум на 90 дней.

Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала отметил, что речь идет о программах, которые не были ранее одобрены Конгрессом США. В то же время военно-техническая помощь Украине и макрофинансовая помощь на 2024 год в размере 61 миллиарда долларов были утверждены Конгрессом.

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В рамках этих средств Украина уже получила 7, 5 миллиарда долларов макрофинансовой помощи, а остальное было направлено на финансирование военно-технической помощи по двум программам.

Какие программы подпали под ограничения

"Эти программы никоим образом не касаются тех ограничений, о которых заявил Трамп, поскольку они были утверждены Конгрессом. Программы, на которые наложены ограничения администрацией президента США, касаются USAID, ЮНИСЕФ и других, которые финансируются, в частности через перечисление средств в ООН", – сказал Олег Пендзин.

Он добавил, что в рамках этих программ есть три основных реципиента военной помощи: Израиль, Египет и Иордания. В администрации Трампа уже заявили, что для этих направлений не будет существенных ограничений, поскольку они касаются долгосрочных договоров между этими странами и США, которые финансируются вне ежегодных решений Конгресса.

По Украине, приостановление касается исключительно программ USAID. Эта программа является масштабной, но она не охватывает военно-техническую помощь, сосредотачиваясь на гуманитарных аспектах: медицинская помощь, реабилитация раненых, строительство инфраструктуры, образовательные программы,

– пояснил Пендзин.

Он отметил, что в рамках этих программ, например, было напечатано значительное количество учебников для начальных школ Украины. Это важное для страны направление финансирования, которое предусматривает значительные суммы средств.

Только гуманитарные проекты

"Ограничения не повлияют на способность Украины защищаться, ведь они охватывают только гуманитарные проекты. Есть надежда, что эти программы будут возвращены. Мы уже видели позитивные сигналы из Вашингтона о продолжении этих проектов" – сказал Пендзин.

Пендзин объяснил, что это решение нового президента США вполне соответствует его полномочиям. Он выразил надежду, что американская администрация быстро пересмотрит ограничения и возобновит программы, касающиеся гуманитарной помощи Украине.